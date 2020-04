Toñi Moreno no puede más con la cuarentena: «Las noches para mí son infernales»

Toñi Moreno parece que lo está pasando muy mal durante la cuarentena y todo se le está haciendo cuesta arriba. La presentadora de televisión ha contado en su canal de Mtmad cómo lo está llevando estando con su bebé en su piso de Madrid, es más, esto lo está experimentando siendo madre primeriza.

En estos momentos una de las cosas que peor lleva es la falta de sueño pese a tener tiempo, y lo ha contado así: «Es muy difícil, entre otras cosas porque tengo un estrés que no acabo de descansar». Y en cuanto a sus noches ha añadido: «Son infernales». Por otro lado, prefiere tener cerca a su bebé: «Lola se despierta cada tres horas y me duele tanto la ciática que prefiero tenerla a mi lado. Sé que quizá lo estoy haciendo mal…». Pese a que está siendo complicado parece que se le pasa: «Todo cambia cuando le veo la cara».

Toñi Moreno, preocupada porque duerme poco/ Foto: Mtmad

Esta etapa, que está siendo completamente nueva para ella, también sirve para que envíe un mensaje a otras mamás que se encuentran en una situación parecida: «Valoro mucho a esas madres, nunca me había parado a pensar en lo difícil que es todo esto. Cocinas, comes, cambias a la niña, no duermes por la noche.. En fin…».

Y para sobrellevar esta situación ha hecho una videollamada con su amiga Samanta Villar que es madre de gemelos, a la que le ha dicho: «Me imaginaba más fuerte«. Pero no dormir no es su única preocupación durante la cuarentena, puesto que tiene otra y es que no está perdiendo nada de peso tras el parto.

Toñi Moreno no pierde peso/ Foto: Mtmad

«Estoy cogiendo peso, estoy en setenta y pico kilos. Me había puesto el límite en setenta. Tengo que dejar de comer por años si quiero bajar de peso. Me levanto por la mañana y me levanto con una ansiedad… Y además con esta cara con estas ojeras porque he dormido una media de 4 horas diarias. Yo creo que la falta de descanso también engorda», le ha contado Toñi Moreno a Samanta Villar. Pese a tener un entrenador personal con el que hace ejercicio a diario, no está logrando sus objetivos marcados.

Cree que necesitará ayuda

«Me he puesto una hora y media diaria con Álex pero ya está, se acabó. Y como estoy en un piso de 80 metros… El no moverme afecta. Me levanto, estoy con la niña todo el día, la estoy malacostumbrando al tenerla todo el día en brazos y la dejo en la cuna y se queja» , ha añadido. Y parece que lo tiene claro: «Cuando termine esto vamos a necesitar ayuda. Salí a la calle el otro día y me dio un poco de vértigo», ha confesado.