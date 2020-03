Toñi Moreno se reincorpora a ‘MyHyV’ tras su baja maternal muy agradecida con Nagore Robles

Toñi Moreno está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, ya que en el mes de enero se convirtió en madre de su primera hija, Lola. La presentadora llevaba mucho tiempo intentando quedarse embarazada y, cuando por fin lo consiguió, vivió la experiencia al máximo. Fue el 21 de enero cuando pudo sostener en sus brazos por primera vez a su pequeña tras un parto programado por cesárea que salió a pedir de boca.

Ahora, un mes y unos días después de ese gran momento en la vida de Toñi Moreno, ha vuelto al programa ‘Mujeres, Hombres y Vicevesa’. La presentadora ha decidido acortar su baja maternal y volver al programa del amor donde ha estado Nagore Robles ejerciendo de sustituta. Ambas tienen una grandísima amistad y para Moreno fue toda una alegría saber que sería ella la que se pusiera a los mandos del programa.

Toñi Moreno le da el ramo de rosas a Nagore | Foto: telecinco.es

Nagore Robles se despedía de su papel como presentadora en el programa del 3 de marzo y el día 4 de marzo llegaba una radiante Toñi Moreno con un traje blanco y un nuevo corte de pelo: «Qué ganas tenía de veros», decía con una amplia sonrisa. Además, aparecía con un ramo de rosas para Nagore: «Es para darte las gracias por lo bien que lo has hecho, por lo bien que has guardado el castillo. Estaba en mi casa tan orgullosa de que tú seas parte de este equipo y tan contenta de que seas mi amiga…».

Estrenará canal

Parece que Toñi Moreno ha vuelto con más fuerzas que nunca a su puesto de trabajo y lejos de volver poco a poco y solo a ‘MyHyV’ ha decidido que se va a lanzar a la aventura más habitual en estos momentos: la de tener un canal en MTMAD. La presentadora va a contar cómo es su día a día como madre y el pequeño avance del canal ya se puede ver. En él aparece la presentadora muy sincera y habla de algunos aspectos sobre la maternidad.

Toñi Moreno en su canal de MTMAD

«Soy una chica joven de 46 años. Acabo de ser mamá. Me dices la palabra mamá y miro para atrás para ver quién viene. Me queda grande», dice divertida en el avance. «Hay mucha gente que me dice que soy mayor pero yo creo que la juventud no está en la edad. La juventud está aquí», decía indicándose la cabeza. «Necesito cambiar de vida de forma radical, por eso el canal se llama ‘Dos vidas’ para ser joven. Tengo que ser joven, tengo una niña. Quiero que me acompañéis en este camino, en lo malo, en lo que me cueste…», decía muy claro.