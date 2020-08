Toñi Moreno y Avilés firman la paz tras sus zascas en ‘Viva la vida’: «Te he cogido cariño»

Cuando regresó a ‘Viva la vida’ como presentadora de verano en sustitución de Emma García, Toñi Moreno comentó que tenía ganas de conocer a José Antonio Avilés después de toda la información que se había conocido a raíz de su participación en ‘Supervivientes 2020’. Tras varias semanas juntos cargados de zascas de ella hacia él, ambos se han sincerado frente a frente.

«Ha sido un verano para mí atípico y un poco duro de sobrellevar. Me has sorprendido mucho porque se me ha criticado mucho en las redes. Me daban mucha caña muchas veces por cómo te he tratado», ha comenzado diciendo la presentadora, preguntando a su colaborador si alguien se había sentido mal tratado por su parte. «Muchas veces no entendía muchas cosas y decía a lo mejor soy yo que me excedo», respondía Avilés, explicando que «como mis compañeros me decían ‘cállate’ pensaba ‘será mi culpa’. Pero a veces ha habido momentos que he dicho ‘Toñi tiene miramiento conmigo’. Pero sé que todo lo que me has dicho ha sido por ayudarme».

Toñi Moreno hablando de cómo se ha sentido junto a Avilés / Telecinco.es

Entonces la presentadora ha confesado que la primera vez que vio en televisión al colaborador pensó que era insoportable pero pensó en que el director tenía muy bien ojo y algo le habría visto: «Y de hecho aquí estás. Durante ‘SV 2020’ te di caña como colaboradora y luego me ha tocado lidiar contigo«, reflexionaba Toñi Moreno, que ha terminado asegurando haber cogido «cariño» a Avilés.

Toñi Moreno a Avilés: «No sabes medirte»

«He conocido toda tu historia y pienso que estás en un momento en el que te toca demostrar muchas cosas porque has empezado a construir un castillo lleno de mentiras. Pero has pagado tus cuentas, eres muy trabajador,… El tipo ha localizado mi teléfono y me escribe todas las semanas para proponer cosas. Me recuerdas a cuando yo empecé en esto, que no tenía la carrera de periodismo porque no tenía dinero para permitírmela. Pero yo no mentía, no pisoteaba, no me inventaba las cosas,… yo trabajaba hasta ganarme el sitio. Te veo con ese ímpetu pero te veo que a veces te saltas los límites y no sabes medirte«, la he dicho la presentadora.

José Antonio Avilés y Toñi Moreno sincerándose / Telecinco.es

Un discurso tras el que Avilés, aunque considera que sí sabe medirse pero «al final cada uno es como es», ha asegurado que su intención nunca es hacer daño a nadie y de hecho lo pasa muy mal si eso ocurre, correspondiendo ese cariño a la presentadora: «Yo también te he cogido muchísimo cariño. Me ha encantado trabajar contigo. Me lo he pasado muy bien contigo y con mis compañero. Ojalá me vuelva a encontrar contigo en un plató y ojalá mucha gente fuera como tú porque, al final tú lo has dicho, venías con prejuicios y te vas sin ellos.