Torito habla por primera vez de su grave problema de salud: «Soy enfermo crónico de una enfermedad letal»

El pasado domingo 5 de abril Torito volvía al plató de ‘Viva la vida’ y aceptaba el reto de bajar las escaleras de las emociones. Y pese a todo el tiempo que lleva el famoso reportero en televisión, este ha hablado a través de Quique, la persona que se esconde detrás del personaje, y ha contado por primera vez en televisión muchos aspectos desconocidos de su vida.

Torito asegura que el confinamiento le ha servido para reflexionar mucho sobre su vida personal y profesional y esto le ha llevado a tomar importantes decisiones en ambos aspectos: «Mis expectativas de vida son muy diferentes«, le confesaba a Emma García: «Torito es la parte profesional y cuando paso el felpudo de casa solo entra Quique«. Y ese Quique es el que en ese momento estaba bajando las escaleras dispuesto a acabar con todo aquello que no le gusta de su vida.

«Me ha decepcionado Mediaset»

Uno de los primeros aspectos es su carrera profesional. A pesar de llevar 18 años a pie de calle como uno de los reporteros más conocidos de la cadena, Quique asegura que este trabajo ha empezado a disgustarle: «Me ha decepcionado un poco la profesión, me ha decepcionado un poco Mediaset«, decía directamente. «Durante todo este tiempo nunca se me ha llamado para hacer un casting, para hacer algo más«. El invitado asegura que ni siquiera la gente de la cadena se acordaba de él para trabajar en los últimos años: «Solo tres personas me han llamado para trabajar, pero al resto de programas he llamado yo porque no tenía trabajo».

Torito habla por primera vez de su vida privada en televisión | Foto: Telecinco.es

Este tiempo de reflexión le ha servido para darse cuenta que, pese a esta decepción, lo realmente importante para él es la familia y le trabajo es algo secundario. «Veo pasar oportunidades delante de mí que nunca me tocan. Y yo he tirado la toalla. Lo principal es la familia, la profesión es secundaria. Quizá el problema sea mío, que me crea el ombligo del mundo y mejor de lo que soy», dice entre lágrimas: «Yo no podría vivir sin vosotros, pero creo que se me merezco más que salir a hacer el bufón 5 minutos en televisión«.

«Me he ‘chingao’ a todo lo que repira»

En el terreno del amor, el reportero también es un gran desconocido. Nada más pisar el escalón este no ha dudado en confesar que ha disfrutado mucho en el ámbito sexual antes de casarse: «Yo me he ‘chingao’ a todo lo que respira. He estado con tíos, he estado con tías». Y el amor le vino un poco por casualidad. Torito nunca había contado en televisión como conoció al que ahora es su marido. Fruto de una casualidad, el reportero se cruzó en un hotel con el que sería el hombre de su vida. «Me fui a la feria del Caballo a Sevilla y la organización tenía un poco de lío. La recepcionista del hotel me dio la habitación a mi nombre y cuando llegué había un tío también apellidado Jiménez. Ese hombre es mi marido 13 años después«.

Torito tiene una enfermedad crónica y letal desde hace 15 años | Foto: Telecinco.es

Pero sin duda la parte más impactante de esta particular entrevista a Torito llegó justo al final, cuando Emma García le preguntó a qué tenía miedo en la vida. Fue entonces cuando el invitado decidió romper su silencio. «Mi hijo tiene 3 años y 7 meses. Me encantaría vivir muchos años para saber de quién se enamora, para que no le falte de nada, que sea feliz… Esto solo lo sabe mi padre, mi madre, mi hermana y mi marido, pero creo que ha llegado el punto de que lo sepa la gente», reconoce: «A veces es muy difícil hacer reír cuando tu corazón solo quiere llorar«.

«Es difícil hacer reír cuando tu corazón solo quiere llorar»

La presentadora, atónita al estado en el que se encontraba su compañero, quería saber cuál era el secreto que tanto había ocultado Torito: «Hace 15 años me levanté un día normal y me fui al súper. Compré dos bolsas de comida y me fui a casa. Por el camino no podía respirar, no podía ni caminar. Estuve ingresado más de dos semanas y a partir de ahí me convertí en un enfermo crónico de una de las enfermedades más letales del mundo«. Tras dar esta impactante noticia, Quique ha querido restarle gravedad: «Estoy bien de salud porque tengo un montón de reconocimientos, tomo pastillas».

El famoso reportero asegura que cuenta esto ahora porque, tras la decepción con su trabajo, le gustaría que se valora se un poco más lo que lleva haciendo 18 años en la pequeña pantalla. «Solo quiero contar esto para que sepáis que todos tenemos nuestras mierdas en casa«, decía entre lágrimas: «Cuando me mandáis a casa porque no hay tiempo porque un invitado se ha alargado, o porque aquí estáis contando cuatro mierdas…». Tras esto, aseguró que no volvería a hablar más del tema y que seguiría adelante con su personaje televisivo.