Triángulos amorosos, infidelidades, peleas, topos… Las polémicas que han marcado 2019

El año 2019 ha estado repleto de grandes polémicas que pasarán a la historia entre nuestras celebrities. Algunas han sido verdaderos triángulos amorosos, infidelidades, peleas, discusiones y demás, pero hay algunas que se llevan la palma. Aquí encontrarás un repaso a las polémicas que han marcado este año, bien sea en la televisión o fuera de ella.

El triángulo amoroso: Adara, Hugo Sierra y Gianmarco

Si ha habido una polémica en lo que respecta al mundo de la televisión, esa ha sido la que han formado Adara, Hugo Sierra y Gianmarco. La que fuera concursante de ‘GH 17’ entró a la casa de ‘GH VIP 7’ con ganas de disfrutar de la experiencia y tratar de conseguir el maletín. La joven entraba a la casa de Guadalix de la Sierra teniendo pareja, Hugo Sierra, del que parecía estar tremendamente enamorada y habiendo sido recientemente madre.

Adara y Hugo Sierra se besan en la gala 14 de ‘GH VIP 7’

Juntos parecían una pareja feliz e, incluso, las primeras semanas de concurso se dedicaban palabras de cariño mutuamente aunque no lo supieran. Hugo era el defensor de Adara en el plató de ‘GH VIP 7’ pero de pronto se empezó a notar un acercamiento con Gianmarco, el italiano de la edición, con el que conectó hacia la mitad de concurso. Miradas cómplices, muchas noches en vela hablando, roces de mano… pero de repente salieron a la luz unas conversaciones con Maestro Joao que desataron la polémica.

Adara confesaba, cuando pensaba que no la escuchaban, que su relación con Hugo Sierra estaba totalmente rota, que no se sentía deseada y otras tantas cosas más que provocaron que su todavía pareja no volviera al concurso a defenderla. De ahí en adelante, confesión de amor por parte de Adara y de Gianmarco, un ‘Sábado Deluxe’ de Hugo y un reencuentro múltiple que dejó más dudas que aclaraciones: Adara se besó con Hugo y se mostró muy fría con Gianmarco.

Adara y Gianmarco se despiden en la gala 10 de ‘GH VIP 7’

Tras esto, Hugo Sierra decidió quitar la demanda que le había puesto a Adara y Gianmarco se quedó completamente desolado. Pero a medida que fueron pasando los días, la joven volvió a sentir cosas por el italiano que volvió a la casa y pudo quedarse a dormir en Guadalix. Por fin la audiencia pudo vivir el beso entre Adara y Gianmarco en torno a las nueve de la mañana después de mucho tiempo de caricias y miradas cómplices. Sin duda, una de las mejores polémicas de 2019.

El Chatarrero y su infidelidad a Ágatha Ruiz de la Prada

Parecían una de las parejas más enamoradas del momento pero lo cierto es que no ha hecho falta mucho tiempo para que todo saliera por los aires. Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel alias El Chatarrero se encontraron el uno al otro y se enamoraron. Parecían haber encontrado la horma de su zapato y paseaban juntos por muchos eventos y desfiles de moda.

La diseñadora no podía estar más feliz después del desencanto de su matrimonio con Pedro J. Ramírez pero, de la noche a la mañana, todo se derrumbó. Las fotografías de El Chatarrero besando a una mujer que salieron publicadas en la portada de una revista hicieron que la relación se terminara de golpe y porrazo. Además, esto no se quedó aquí, puesto que la susodicha resultó ser Marcia di Lele y se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para hablar del asunto.

Ágatha Ruiz de la Prada y su novio, el empresario Luis Miguel Rodríguez, en la ‘Fiesta Personaje del año Vanity Fair 2019’

Lo cierto es que se confirmó que Luis Miguel le había sido infiel a Ágatha Ruiz de la Prada y, por ello, tomó la decisión de cortar de raíz. Por si esto fuera poco, poco después de conocerse la ruptura salió a la luz un reportaje de la pareja en Vanity Fair, al igual que sucedió en su día con Pedro J. Ramírez, algo de lo más curioso. Tras esto se conoció la noticia de que la diseñadora había decidido dar una segunda oportunidad a El Chatarrero pero fue uno de los mejores culebrones de estos meses.

Chabelita Pantoja, Kiko Rivera, Isabel Pantoja: la historia de nunca acabar

El año 2019 ha estado repleto de altibajos en la familia Pantoja pero, en realidad, todo se podría resumir a dos palabras: relación rota. El origen de toda esta polémica viene de la gran amistad que Chabelita tenía con Aneth y la de Kiko Rivera con Omar Montes. Durante el paso de Isabel Pantoja por ‘Supervivientes’ todo parecía ir bien entre madre e hija, pero mientras tanto, en el plató la tensión entre los hermanos se palpaba en el ambiente.

Isabel Pantoja con sus hijos Kiko Rivera y Chabelita Pantoja tras ‘Supervivientes 2019’

Fue cuando la tonadillera salió del concurso el momento en el que todo estalló por los aires. A esto le siguió el enfado previo que tenía Kiko Rivera con su hermana por haber hablado no muy bien de Irene Rosales en una revista y la salida a la luz de la tórrida noche que vivieron unas amigas de Isa Pantoja en Cantora en la pasada Nochevieja. Sin duda, por todo lo que fue sucediendo, se vio que la situación se estaba complicando más que nunca.

Además, en medio de estos altibajos entre hermanos y madre, Chabelita consolidó su relación con Asraf, algo que no hizo ninguna gracia a la tonadillera después de ver unas imágenes en las que él le agarra del brazo de una forma un tanto fea. Si a esto le sumamos que Isa P presentó su primer single y se rompió en el escenario al ver que su madre no había ido a apoyarla, así como que la propia Isabel llamó a Belén Esteban para decir lo enfadada que estaba con su hija porque sabía perfectamente las razones por las que había ido, la historia se complica mucho.

Chabelita Pantoja a su llegada a la fiesta de presentación de su single ‘Ahora estoy mejor’

Por el momento parece que la situación no tiene remedio desde el momento en el que Chabelita no tiene ninguna relación ni con su abuela ni con su tío. Esto a la madre le produce un profundo dolor pero la situación no parece tener ninguna solución. Además, Isa Pantoja no acudió al cumpleaños de Ana, hija de Kiko Rivera, pero al menos sí que lo hizo su hijo Alberto. Habrá que esperar para ver en qué desemboca todo esto.

El polémico cumpleaños de Dulceida

Dulceida decidió celebrar su 30 cumpleaños por todo lo alto pero con lo que no contaba era con que se fuera a liar semejante jaleo entre algunos de sus invitados. La influencer hizo una megafiesta de disfraces en la que los invitados eran de lo más variopintos: María Pombo y su marido Pablo Castellano y Oto Vans eran alguno de los invitados que no se quisieron perder semejante evento.

María Pombo, Pablo Castellano y Oto Vans con los disfraces de la fiesta

‘Socialité’ fue el medio que lanzó la noticia de que se había producido una pelea entre Oto Vans y Pablo Castellano, después de que supuestamente el exconcursante de ‘SV’ se hubiera estado metiendo con María Pombo. También se habló de algún que otro destrozo en el hotel, lo que habría provocado que les expulsaran del hotel. Los dos hablaron después pero ninguno se pronunció sobre la supuesta pelea. La propia Dulceida nos desmentía esta polémica unos días después pero, sin duda, fue un cumpleaños de lo más movido.

La exclusiva de la boda de Belén Esteban, a punto de ser reventada

El 22 de junio fue la fecha elegida por Belén Esteban para contraer matrimonio con Miguel Marcos en una exclusiva boda en la que no faltó ningún detalle. Muchos momentos emotivos, amistades, familia, compañeros de trabajo y mucha fiesta posterior a la ceremonia hicieron de ese evento un día de lo más especial para la colaboradora. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, esta boda no podía quedar exenta de polémica.

Belén Esteban y Miguel Marcos se besan cariñosamente a la llegada a una boda de amigos

Belén Esteban tenía pactada una exclusiva con la revista Hola pero Diego Arrabal decidió subirse a una grúa a las puertas de la finca en la que se casaba para tratar de fotografiar la boda de la de Paracuellos. Lo cierto es que nadie le echó y en ‘Viva la vida’ aseguró tener muchísimas fotografías de la boda. Sin embargo, esto no fue lo más delicado, sino que estuvieron a punto de filtrarse unas fotografías de momentos muy íntimos de la novia que demostraban que alguien se había colado para hacer esas fotos.

La propia Esteban aseguraba días después que conocía el nombre de la persona que se había puesto en contacto con Diego Arrabal para que le pagara por colarse y hacer fotos, pero no solo eso, también tenía vídeo de toda la boda de la colaboradora. Sin duda, un escándalo absoluto. Pero para rematar esto, a Belén Esteban le hackearon el móvil tan solo un día después de la boda e intentaron pedir fotografías a conocidos que tenía la colaboradora guardados en su agenda. A pesar de todo esto, nada empañó un día tan especial a Belén y Miguel.

Terelu Campos y Carmen Borrego: nueva etapa fuera de ‘Sálvame’

Este gran problema se produjo a raíz de la participación de Carmen Borrego en ‘Sálvame Okupa’. Es cierto que, mientras esta estuvo trabajando en ‘Sálvame’ como colaboradora su relación con los compañeros no era demasiado buena, pero fue su entrada en el ‘Okupa’ lo que hizo saltar todo por los aires. Un tartazo de payasín en la cara recién operada de la colaboradora provocó el cisma que ha hecho que las Campos no vuelvan a aparecer por el programa de las tardes.

Terelu Campos en ‘Aquellos maravillosos años’

Después de que Carmen Borrego se marchara para no volver, Terelu Campos tenía que hacer frente cada tarde a las informaciones que sacaban sobre su hermana, las supuestas mentiras en torno a su estado de salud por el tema del golpe en la cara operada y demás temas que provocaron el tsunami definitivo. Terelu Campos se marchó una tarde del plató llorando y asegurando que se iba y, contra todo pronóstico, así fue.

Carmen Borrego en la boda de Belén Esteban

La colaboradora no volvió nunca más al programa y, desde entonces, son contadas las veces en las que han coincidido los compañeros y compañeras de ‘Sálvame’. Fue en la boda de Belén Esteban donde se vieron las caras de nuevo pero sin grandes problemas y, ambas hermanas, se marcharon a ‘Viva la vida’ que las recibió con los brazos abiertos. Ninguna de las dos suele querer pronunciarse demasiado sobre los que eran compañeros y, en el caso de Terelu, algunos amigos, pero seguro que esta polémica no se ha cerrado del todo.

César Vicente, el gran protagonista de Los 40 Music Awards

Los 40 Music Awards han sido uno de los grandes eventos musicales a nivel nacional y, aunque la música fue la gran protagonista de la noche, lo cierto es que hubo otra persona que acaparó todas las miradas durante la gala. El actor César Vicente ya aparecía en la alfombra roja un tanto divertido de más intentando aparecer por detrás en algunas entrevistas de otras personas y demás.

César Vicente y Lucía Díez en Los 40 Music Awards 2019

Pero el momento álgido llegó cuando tuvo que subirse a dar un premio junto a Ester Expósito. El chico Almodóvar arrancaba diciendo «Buenas noches Madrid, los que vengan de after que saluden» por lo que se veía venir una entrega de premio de lo más movida. Después se equivocó de guion y finalmente tardó en anunciar el ganador, tanto es así que Expósito tuvo que animarle a que lo dijera. Por último, cabe destacar que mientras Manuel Carrasco recogía el premio César Vicente continuaba hablando y pidiéndole a su novia que se casara con él. Todo un espectáculo.

Caso Cantora al descubierto

Ha sido un giro de tuerca totalmente fascinante casi terminando el año y que nos ha tenido pegados y pegadas a las redes para saber en qué terminaría todo eso. Todo este tema salió a la luz a raíz de unas capturas de pantalla de una cuenta de Twitter que se hacía llamar Cantora y en la que la persona de esa cuenta fardaba de haber tenido relaciones con Alejandro Albalá o Suso Álvarez, entre otros.

Isma y Suso, cara a cara en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

Al parecer, el tal Cantora había suplantado la identidad de una modelo rusa que iba encandilando a famosos, entre los que se encontraba Miguel Ángel Silvestre. El actor fue el primero que se pronunció en redes sociales y lo hizo tirando de humor para quitar hierro al asunto. Tras esto, salió a la luz el supuesto farsante, que no era otro que supuestamente Isma, el que fuera amigo de Andrea Janeiro y Belén Esteban. La propia colaboradora tuvo que explicar en ‘Sálvame’ que ese joven ya no estaba en sus vidas y después fue él mismo el que acudió a ‘Viva la vida’ para desmentir que él fuera Cantora. Una polémica tremenda.

Adiós a ‘Pasapalabra’

Uno de los programas más míticos de la televisión ha dicho adiós durante este año 2019. ‘Pasapalabra’, con Christian Gálvez a la cabeza, emitió el último programa de forma repentina en el mes de octubre, sin dar ningún margen a despedida. Con los concursantes que llevaban un tiempo luchando por el bote teniendo programas grabados, el programa llegó a su fin sin que el presentador se pudiera despedir de la audiencia que tan fielmente les ha seguido con el paso de los años.

Christian Gálvez en ‘Pasapalabra’

Este hecho se puede considerar escándalo porque fue el Tribunal Supremo el que ordenó el cese definitivo de la emisión del programa tras la denuncia de la productora británica ITV. Es verdad que esta noticia se venía barajando desde hacía un tiempo pero lo cierto es que no ha sido hasta este año cuando se ha producido el final. Parecía que las tardes se quedaban huérfanas y aprovechaban para rellenar con ‘Sálvame banana’ pero sorprendieron con el lanzamiento de un pseudoprograma dentro de ‘Sálvame’ llamado ‘El tirón’ con los concursantes que habían pasado por ‘Pasapalabra‘.