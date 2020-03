Tristán Ulloa anuncia que ha vencido al coronavirus con un desgarrador testimonio

Aunque por desgracia las cifras sobre la COVID19 que cada día se hacen públicas no hacen más que crecer, la esperanza está en que también va creciendo al cifra de contagiados que reciben el alta. Entre ellos está Tristán Ulloa, que se ha emocionado al poder decir que ha superado el coronavirus.

«Me acaba de dar la mejor noticia, me vuelvo para casa«, comenzaba diciendo en un emotivo vídeo colgado en Instagram en el que no podía dejar de repitir lo feliz que está, agradeciendo todo el cariño que ha recibido desde la distancia en esos días de ingreso hospitalario que han sido realmente complicados.

Tristán Ulloa en el hospital / Instagram

«Ha habido momentos muy jodidos. He ido remontando, las defensas han subido y parece que he doblado el puto pico, la puta curva de los huevos que me tenía harto. Estoy sin fiebre, ya tengo voz y energía y muchas ganas de veros a todos, de abrazaros a todos lo que me habéis mandado mensajes y habéis orado por mí, mucha gente tan generosa que ni siquiera conozco», explicaba tratando de no emocionarse porque tenía algo muy importante que decir.

Y es que el actor ha querido denunciar las condiciones en las que están trabajando los sanitarios: «Dejo aquí una gente espectacular. Son gente que lo merece todo. Que merece que les escuchemos, que les dejemos hablar para que nos demos cuenta de lo que están haciendo y en qué condiciones lo están haciendo. Son gente muy valiente que está en primera línea de fuego con lo mínimo. Es muy tercermundista todo. Yo he pasado por una silla en un pasillo, una butaca junto a gente muy mayor compartiendo tiritonas y miedos. Luego a una camilla, luego a un cubículo un poquito más independiente y por fin cuando se ha liberado una cama en planta he tenido la suerte de venir».

Tristán Ulloa: «Son unos putos héroes a su pesar»

«No podemos dejarlos trabajar así. Son unos putos héroes a su pesar, ellos no quieren ser héroes, pero lo son. Ahora voy a llegar a casa, tengo que seguir 15 días más en cuarentena por lo menos, aislado dentro de casa porque tengo que liberar esta cama, pero ya lo voy a vivir de otra manera. Quería daros las gracias, os quiero mucho a todos, todo va a estar bien, necesitamos hacer cada uno nuestra parte y no salir de casa, por lo menos durante los próximos 15 días», finalizaba insistiendo en que se merecen un reconocimiento que ellos no piden, pero que hay que darles, además del material necesario para trabajar sin peligro para ellos mismos.