‘Tu cara me suena’: las actuaciones más desastrosas que ha habido en su historia

Carolina Ferre – Madonna

> La primera edición de Tu cara me suena fue una apuesta muy bien hecha de Antena 3. Y entre los elegidos para inaugurar este formato pudimos ver a Carolina Ferre. Es cierto que su paso por el programa estuvo plagado de imitaciones bastante malas pero si hay una que no podemos olvidar es cuando imitó nada más y nada menos que a Madonna.

Su Like a virgin terminó siendo un desastre, no porque no le faltaran ganas sino porque no acertaba ni una nota, Madonna no se oía por ningún lado.