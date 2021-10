Tweed, el rey de la temporada del armario de otoño invierno

Otoño tras otoño el tweed vuelve a confirmarse como uno de los tejidos preferidos de las fashionistas. Desde que mademoiselle Coco Chanel lo sacara del entorno campestre para colocarlo en el estrellato más urbano de la moda, el tweed es el tejido rey de los vestidores de otoño-invierno. Cálido y confortable, actúa como una varita mágica consiguiendo de inmediato que un humilde vaquero se convierta en parte de un look elegante y ‘classy’.

Hace apenas unos días, Tamara Falcó sorprendió en la presentación de su libro de recetas con un sofisticado estilismo en el que la chaqueta de tweed le daba un aire diferente a una sencilla combinación de vaqueros y camiseta blanca. Pero la marquesa de Griñón no es la única que ha sucumbido a los encantos de este tejido.

Penélope Cruz, fiel a la Maison, apuesta en innumerables ocasiones por estilismos que tienen al tweed como protagonista y más allá de la actriz, también la Reina Letizia guarda en su armario vestidos y otras prendas de este tejido, algunas de ellas de Zara.

Son muchas las firmas que, llegada esta temporada, llenan sus colecciones de tweed. Una de ellas es la marca de moda de invitadas Manuela se va de fiesta, que cuenta entre las propuestas de su última colección con varios modelos de este tejido. Entre ellos destacan una americana semi entallada con hombro marcado, ribete desflecado en hombros y solapas con escote bajo y doble botadura, una chaqueta tipo torera de corte recto con volante sobre los hombros y cierres ocultos y dos pantalones: uno pitillo de tiro alto y largo tobillero y otro de corte palazzo y extra largo.

Todas las piezas de esta marca están confeccionadas en San Sebastián en tweeds que nos transportan al París más chic, igual que el resto de tejidos de su colección, como el toile de jouy con motivo de elefantes que nos lleva de viaje por Asia y África, crepes bielásticos que son segunda piel y nos hacen volar hasta el minimalismo neoyorquino y muselinas vaporosas que nos recuerdan que el invierno, lo pases en una isla o en una gran ciudad, no tienes por qué ser frío. Esta marca nació en diciembre de 2014 y en mayo de 2015 abrió su flagship store en San Sebastián. Desde el principio, ha apostado por una producción km 0. Sus prendas se realizan bajo estándares de la más alta calidad, y están pensadas para que tengan usos más allá de un evento o una boda y perduren en el tiempo, en consonancia con la filosofía slow fashion y el consumo de moda responsable. Más allá de esta firma, son muchas las marcas ‘made in Spain’ que apuestan por el tweed en los meses de frío del año. Laura Bernal o Lolitas&L son algunos ejemplos. No te pierdas en nuestra galería los mejores looks en tweed que inspirarán tus estilismos de la temporada.