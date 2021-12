‘Ugly sweaters’: la tendencia navideña que ha enamorado a los famosos

Con la llegada de la Navidad hay una moda que consigue revalidarse año tras año. Se trata de la tendencia de llevar jerseys con motivos navideños, cada vez más instaurada entre los famosos. Estas prendas de ropa típicas por estas fechas han sido bautizadas como ugly sweaters y poco a poco han ido haciéndose un hueco en algunas de las tiendas más conocidas de todos los rincones del planeta. Y es que teniendo en cuenta la infinidad de estampados que ofrecen, estas sudaderas se han convertido en un must have que no puede faltar en nuestros armarios para dar la bienvenida al 2022 en compañía de familiares y amigos.

Ya es típico que influencers y artistas a nivel mundial feliciten a sus miles y millones de seguidores con un posado de lo más navideño con el árbol de fondo mientras aparecen ataviados con estos ugly sweaters. Unos de los primeros en dar luz verde a esta tradición fueron Chiara Ferragni y Fedez. Si algo caracteriza a esta pareja es su facilidad a la hora de crear contenido original y novedoso, y qué mejor manera de dar el pistoletazo de salida a la Navidad que con una imagen luciendo jerseys. En una ocasión, la italiana apareció con una sudadera con la que simulaba ser Papá Noel, mientras que el cantante apostó por un jersey azul con un reno gigante. Por otra parte, la influencer también ha querido hacer partícipe de estos posados a sus hijos, enfundándoles en los mismos uggly sweaters que los suyos para crear un mix maternofilial que año tras año consigue encandilar a sus fans.

Pero ellos no han sido los únicos. Dentro del panorama nacional tenemos a Paula Echevarría y Miguel Torres, que el pasado año se coronaron como grandes protagonistas de las redes sociales con una foto de lo más maternal en la que el exjugador tocaba la tripita embarazada de la actriz. Lo más novedoso es que ambos posaron frente a la cámara combinando dos jerseys en los que aparecía un reno con gafas plasmado.

Pero, ¡ojo! Estas imágenes navideñas no han sido mostradas únicamente por parejas. Teniendo en cuenta que Cristina Pedroche es la reina de la Nochevieja por excelencia, es evidente que esta época del año cobra una importancia especial en su vida. Por ello, la pareja de Dabid Muñoz ya se ha coronado como la reina de los ugly sweaters luciendo algunas ideas en las que mezcla motivos propios de la fecha con otras tendencias como el brilli brilli.

Carla Pereyra también ha quedido dar un paso más a favor de esta tendencia posando con un ugly sweater en un photocall. Fue el pasado año cuando la esposa de Diego Pablo Simeone acudió a un evento navideño luciendo un jersey negro con corazones, renos y otros estampados en rojo. Un diseño muy popular que en estas fechas es muy fácil encontrar en las firmas low cost que conforman Inditex o en otras marcas como Shein por un precio que ronda los 20 euros.