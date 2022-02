Uğur Güneş (Yilmaz en Tierra Amarga): «la serie me hizo madurar como actor»

Uğur Güneş, Yilmaz en Tierra Amarga, protagoniza una entrevista para la revista Semana. En ella repasa el éxito de la serie que está arrasando en España.

Uğur Güneş, Yilmaz en Tierra Amarga, protagoniza una entrevista para la revista Semana. En ella repasa el éxito de la serie que está arrasando en España. No duda en considera que su personaje «es sobre todo una buena persona».

«Tiene sentimientos limpios, conciencia, piensa en los demás más que en sí mismo y sufre por todo ello. Su único sueño es crear una familia con la chica que ama. No tiene muchas más exigencias que la vida misma; busca la felicidad en las cosas pequeñas. Aparte de eso, es un personaje que no cede ante el acoso, lucha por su amor hasta el final, no le mueve el dinero y vive por su orgullo».

De la serie piensa que «me hizo madurar como actor. Me ha aportado mucho en muchos sentidos. Me quedan muchos recuerdos y buenas amistades. Tiene un lugar especial entre mis recuerdos inolvidables». Preguntado sobre si lucharía por amor comenta que «Si te lo han arrebatado a la fuerza, vale la pena luchar hasta el final, de lo contrario no se llama amor».

«El amor es una especie de pasión amarga y debe perseguirse hasta el final. Si yo estuviera en su lugar, lucharía hasta el final y no me rendiría. Incluso si está la muerte al final del camino» añade. También comentaba que recibe mensajes de España, «sí, muchos. Me siento feliz cuando veo esos mensajes, me escriben cosas tan bonitas. Es un orgullo para mí y quiero ir a España en cuanto pueda».

Concluye indicando que «En el caso de Tierra amarga es una historia muy especial y las emociones que contiene son universales, por eso llegaron al corazón de la audiencia en España y en muchos países diferentes. Cuando leí el guión por primera vez, me impresionó mucho y pensé que tendría éxito». ¿Qué piensas tú?

