Una posible infidelidad y un delito contra la salud pública ponen a Michu en el ojo del huracán

Los últimos programas de Viva la vida han estado marcados por la presencia de Ana María Aldón. La esposa de Ortega Cano ha jugado un papel clave en las últimas tardes de fin de semana dada la polémica que ha envuelto a la familia desde la última exclusiva de Michu. La novia de José Fernando ofreció una serie de declaraciones a Diez Minutos en las que aseguraba tener planes de boda con el hijo del diestro, algo que no gustó a la familia y así lo dio a conocer la exconcursante de Supervivientes a través del programa en el que colabora.

Esta misma tarde también se presentaba un tanto movida para la diseñadora, que tendría que volver a dar explicaciones sobre una serie de informaciones de Michu que han salido a la luz recientemente. En primer lugar, el programa dirigido por Emma García aseguraba tener en su poder una serie de imágenes de 2015 en las que se apreciaba a Michu disfrutando de unas vacaciones con un misterioso hombre que no era el hermano de Gloria Camila. Según han asegurado en Viva la vida, ambos se mostraban en actitud muy cariñosa y esto podría suponer un cisma en la pareja. ¿Estaremos presenciando una supuesta infidelidad? Solo el tiempo tendrá la respuesta si Michu decide desmentirlo o confirmarlo.

Ortega Cano, la “salvación” de Michu

En medio de los rumores sobre una posible infidelidad de Michu hacia José Fernando, los colaboradores sacaban a la palestra otra “bomba”. En Viva la vida se aseguraba que durante el mes de mayo de 2014, la cuñada de Gloria Camila habría sido condenada a 9 meses de prisión por un delito contra la salud pública por una sustancia que no daña gravemente la salud y que, según Isabel Rábago, podría tratarse de marihuana. La pena no podía agravarse ya que Michu no tenía antecedentes penales allá por esas fechas, pero sí estaba obligada a pagar una multa de 4.000 euros. Unos datos de los que Ana María Aldón ha asegurado ser conocedora desde hacía unos meses, ya que la propia Michu se puso en contacto con el padre de su novio para pedirle el dinero.

Con la polémica servida, Suso recibía unos mensajes en los que una fuente confirmaba que el que fuera marido de Rocío Jurado habría accedido a pagar el importe que la novia de su hijo le había pedido, pero más tarde Michu “no se hace responsable y no paga la multa”. La colaboradora ha quedado perpleja ante estas palabras y ha asegurado no saber nada respecto a ese préstamo. Pero José Antonio Avilés ha querido ir un paso más allá confesando que es la propia Michu quien va diciendo que su familia política “le pasa dinero para que no cuente cuál es la relación existente entre José Fernando y ellos”, refiriéndose al clan Ortega Cano.

Ana María no ha querido continuar con la polémica y prefiere mantenerse en un segundo plano en todo aquello que tenga que ver con el hijo de su marido. De hecho, hoy ha dado comienzo a una nueva sección dentro de su programa, bautizada como Aldónde vas a trabajar. En este espacio, la diseñadora ha viajado por primera vez a Villalba de la Sierra, en Cuenca, donde ha disfrutado de una tarde de lo más rural dando el biberón y ordeñando a las cabras de una granja de la zona.