Unos planes de boda y un plantón en pleno directo, ‘La Última Tentación’ sorprende de nuevo

Cada vez queda menos para que el programa La Última Tentación llegue a su fin, pero los concursantes que todavía permanecen en activo y disfrutando de las villas siguen dando mucho juego. La de este miércoles ha sido una gala muy especial y mientras que la que apunta a ser una pareja duradera ha puesto punto final a su historia de amor, una de las chicas ha comenzado a pensar en una posible boda.

El paso de los días ha hecho reflexionar a Fani, que tras la hoguera de confrontación de hace unas semanas con Christofer, que pidió ella misma tras besarse con Julián- parce tener sus ideas cada vez más claras. De hecho, la madrileña ha comenzado a fantasear con el futuro con quien todavía es su novio, llegando a plantearse un plan que parecía totalmente descartado: pasar por el altar. “Me estoy replanteando mucho mi vida, mi relación. No descarto el volver a planear la boda”, le ha confesado a Patri mientras disfrutaban de la piscina y el sol.

Un proyecto de lo más serio del que ella parece muy convencida pero sobre el que su amiga le aconsejaba cautela y esperar a que volvieran a España. Unas palabras de lo más razonables teniendo en cuenta el pasado de la pareja que Fani decidía ignorar y es que parece estar más segura que nunca del amor que siente. “Mi chico podrá tener los defectos que tenga, al igual que yo, pero es un buen hombre, es guapo, alto, baila bien… Yo le quiero en mi vida y me he dado cuenta aquí. La chispa que nos faltaba ha vuelto”.

De momento el proyecto de boda continúa en el aire pero de finalmente hay dos protagonistas de La Última Tentación que seguro no acudirán como pareja: Lucía e Isaac. Los dos llegaban muy seguros de su amor al reality, pero el paso de las semanas y las deslealtades de Lobo han dado al traste con la relación. Este miércoles han podido verse cara a cara en su hoguera de confrontación y la conversación ha sido de lo más agitada.

La andaluza, sin pelos en la lengua, le ha dejado las cosas muy claras a su ya exnovio, “eres un falso, has engañado a todo el mundo”, le ha dicho tajante, recordando la conversación que tuvo con Marina y en la que esta le dijo que Isaac había tenido con ella una actitud similar. Por otro lado, le ha echado en cara el beso que se dio con Bela y pese a que Lobo se ha intentado justificar Lucía no ha querido escucharle. “No quieres a nadie más que a ti mismo. Estás retratado. Ahora todo el mundo va a ver que desde el año pasado estás mintiendo, no eres el buenecito”, le ha dicho antes de volver a casa “mejor sola que mal acompañada”.