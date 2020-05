Vania Millán anuncia su compromiso con Julián Bayón: «Sí, sí y mil veces sí»

Vania Millán acaba de anunciar algo que le hace una inmensa ilusión y es que se casará muy pronto con Julián Bayón después de dos años juntos. Ha sido la ex Miss España la que ha compartido varias imágenes dando la noticia a través de su cuenta de Instagram, y en una de ellas aparece llevando su anillo de compromiso.

Vania Millán y su novio en la 14ª edición de los premios Yo Dona Internacional

«Si… si … y si y mil veces si @dr.julianbayon. Pufff os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo… seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento… Mi amor… @dr.julianbayon gracias por hacerme tan feliz… podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste… te amo… y me siento ya contigo uno», han sido las palabras que ha compartido la modelo para dar esta noticia que le llena de alegría.

El anillo de compromiso de Vania Millán/ Foto: Instagram

Poco tiempo ha hecho falta para que sus seguidores le dedicaran mensajes dándole la enhorabuena por su próximo enlace, entre ellos algunos de muchos rostros conocidos como Anne Igariburu, Inés Sainz o Lidia Torrent. Estos momentos no están siendo nada fáciles para ellos, porque cabe recordar que la pareja de la modelo es médico y que está remando a favor de todas las vidas de sus pacientes debido a la crisis del coronavirus.

Millán quiso explicar la labor que lleva a cabo su pareja a través de las redes sociales: «Toda la ayuda que ofrezcamos en esta situación de desbordamiento sanitario es poca y cómo no, el doctor Bayón, de acuerdo con los valores de generosidad y humanidad que los que le conocemos sabemos que tiene, ha querido echar una mano ayudando como médico voluntario en toda esta situación», explicaba, preocupada porque su pareja se estaba exponiendo.

Desea ampliar la familia

Después de u matrimonio fallido con René Ramos consiguió encontrar la ilusión en Julián Bayón, que ha llenado su vida de felicidad, y fue en octubre de 2018 cuando comenzaron a sonar sus nombres juntos. Por otro lado, una de sus asignaturas pendientes es la maternidad, y se sinceró contando las dificultades que estaba teniendo en ese sentido, diciendo: «Ahí René me ha metido un gol. En realidad es algo que tanto él como yo queríamos, como yo sigo queriendo. De hecho, esto demuestra que la que parece ser que tiene problemas soy yo… Pero bueno, no pierdo la esperanza».