Vania Millán da la enhorabuena a René Ramos por su próxima paternidad y revela sus problemas para ser madre

Vania Millán ha sido una de las invitadas al estreno del musical ‘Flashdance’ en Madrid y ha sido allí donde ha aprovechado para felicitar a su exmarido, René Ramos, por su próxima paternidad. La modelo ha contado a ¡Hola! que se alegra por él y que además era algo que deseaba de hace tiempo como ella misma sabe. «Si claro, ¿por qué no? Ha sido una persona muy importante en mi vida. Darle la enhorabuena, porque sé que es algo que siempre había querido… Por fin lo tiene«.

La modelo se casó con el representante en julio de 2014, pero su matrimonio tan solo duró dos años y además no tuvieron hijos en común. A pesar de sus diferencias, vivieron muchas cosas juntos, por lo que no le tiene rencor y le desea lo mejor: «Yo creo que es lo más maduro. Hacer lo contrario no me parece inteligente, haya pasado lo que haya pasado entre nosotros». Además, ha vivido muchas cosas con la que fue su familia política, por lo que estuvo muy integrada según ha contado: «Es más, a veces comparto momentos también con ellos. Simplemente las cosas dejan de funcionar y punto, no hay que darle más vueltas. Mi camino es uno y el suyo es otro«.

René Ramos y Vania Millán besándose el día de su boda

Con motivo de la próxima paternidad de su exmarido ha aprovechado para revelar los problemas que tiene para quedarse embarazada, sincerándose por completo sobre este asunto. «Pues mira, ahí René me ha metido un gol. En realidad es algo que tanto él como yo queríamos, como yo sigo queriendo. De hecho, esto demuestra que la que parece ser que tiene problemas soy yo… Pero bueno, no pierdo la esperanza», ha dicho.

Parece que en un futuro seguirá intentando ser mamá, y es que no pierde la esperanza: «Es algo a lo que no me he opuesto ni siquiera en mi relación con René. Son etapas difíciles porque, bueno, es muy frustrante cuando una mujer quiere ser madre y se encuentra con el ‘no’ de la naturaleza. A seguir teniendo fe y encontraremos la solución». Tras su ruptura con el representante encontró la ilusión al lado del doctor Julián Bayón, con quien empezó a salir a finales de 2018.

Lorena Gómez en el estreno del musical ‘Flashdance’

Lorena Gómez y Vania Millán coinciden

Por casualidad a este evento también acudió Lorena Gómez, la pareja de su exmarido, que está embarazada de su primer bebé y que está viviendo su gestación con máxima ilusión. La cantante no puede estar más feliz y así lo demuestra a través de las redes sociales, en las que publica fotos presumiendo ya de su incipiente barriguita.