Vargas Llosa y los motivos de su ruptura con Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa ha decidido responder a los rumores mediante un comunicado en el que comenta los motivos de su ruptura con Isabel Preysler.

Sus frases no dejan lugar a dudas de lo que le pasó y tampoco de que quiere regresar con Patricia a la que sigue considerando su mujer.

En un ensayo publicado el año pasado indicaba que «ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero. Una de esas locuras que revientan la vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz».

«Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí». Todo lo anterior adquiere otros tintes al confirmarse la ruptura entre las partes. Posiblemente, estuviera ya adelantando lo que ha terminado sucediendo.

Como indicase Lecquio en su momento, «los dos tienen motivos más que sobrados para la ruptura. Ella, por no haber conseguido ser Nobel consorte y él, porque estaba agotado de las aventuras y desventuras de Tamara Falcó». Todo cuadra y todo parece encajar en este rompecabezas que por fin se ha terminado.

Los que indican que ella quería casarse y que él no aciertan también. Lo positivo será comprobar de qué forma la pareja se adapta a su nueva vida. Ella quizá encuentre a otra persona, él podría intentar volver con su mujer tras todo esto. Esperamos tu opinión al respecto.

