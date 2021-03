“Vas a malparir a tu hijo”: Rocío Carrasco, destrozada al recordar a David Flores

Dos capítulos que quitaron el aliento

> El pasado 21 de marzo Rocío Carrasco hizo historia. Después de más de veinte años de silencio, la primogénita de la más grande se armó de valor y dio un paso al frente para compartir ante millones de espectadores el supuesto maltrato, tanto físico como psicológico, que Antonio David Flores ha cometido contra ella a lo largo de todo este tiempo. Por lo visto, ha pasado por un auténtico infierno y el sufrimiento llegó a ser tan insoportable que hasta intentó quitarse la vida.

“No quería volver a sentir miedo ni vergüenza, ni seguir sintiéndome cuestionada por todo el mundo. No quería seguir viviendo en esas circunstancias, y ese día, el 5 de agosto de 2019 decidí que no quería seguir viviendo. Ese día determino que no puedo, que yo no quiero volver… La única forma de que todo acabara era quitarme de en medio, así que me tomé varias pastillas diferentes y me quedé dormida”, explicó Rocío Carrasco, con los ojos llenos de lágrimas y casi sin poder mediar palabra.

Su testimonio resultó escalofriante y dejó en shock a buena parte de la opinión pública, pero todo apunta a que lo peor está por llegar. “Los capítulos van ganando intensidad a medida que avanza la serie documental”, han explicado de Sálvame. Por lo visto, los siguientes episodios son todavía peores y las declaraciones de Rocío Carrasco rozan el horror. “Es imposible no derrumbarse al verlo”, ha comentado Carlota Corredera. ¿Quieres ver el avance de los próximos episodios, que podrán verse el domingo 28 de marzo en Telecinco? Sigue leyendo, te lo mostramos en la página siguiente.

