Verdeliss, completamente hundida: “He tocado fondo”

Verdeliss ha tocado fondo. Así lo ha reconocido ella en su último vídeo publicado en Youtube, en el que se sincera con sus seguidores para confesar que está atravesando uno de los peores momentos de su vida hecha un mar de lágrimas.

La que fue concursante de Gran Hermano VIP ha comenzando asegurando que no está bien y explicaba: “Cuando no estás bien anímicamente, cuesta remontar el resto. Gracias a mi familia, gracias a esta comunidad por ser tan paciente y comprensiva siempre”, confesando rotundamente que: “He tocado fondo”.

Ante el mal estado de la youtuber, su hija Anne le ha entregado un dibujo. Un gesto que ha conseguido que su madre estallase como un mar de lágrimas y aseguraba: “Intento que esto no se les contagie a ellos”, a lo que su hija se dirigía a cámara para sentenciar: “la gente es mala”, asegurando que su madre tiene: “el corazón muy grande”.

“¿Sabes lo que he aprendido en esta vida mi amor? Que ser buena persona no siempre es lo mejor. A veces es el peor defecto”, ha respondido Verdeliss a su hija mientras no podía contener el llanto. Uno de los motivos por los que la influencer ha tocado fondo es por culpa de los problemas con su nueva vivienda, a la que todavía no han conseguido mudarse: “Las mellizas no tienen ni quiera una cama. Miren lleva toda su vida durmiendo en un sofá conmigo”, ha explicado.

“Necesito recuperar esos tiempos de antaño donde tenía mucho más tiempo de calidad con mis hijos. Echo de menos simplemente pasar de todo y estar con ellos”, ha confesado rota de dolor la influencer. Verdeliss ha compartido una reflexión con todos sus seguidores: “¿De qué te sirve tener una buena posición económica si liego no puedes disfrutar? Otra cosa es que no llegásemos a fin de mes, pero no es el caso. Si me veis menos por YouTube pensar por lo menos que es bueno para mis hijos”, declara.