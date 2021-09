Vestidos de punto, un ‘must’ en tu armario de entretiempo

No cabe la menor duda de que en otoño no sabemos muy bien qué ponernos. En nuestra contra juega el tiempo. Puede que cuando salgamos de casa haga frío, pero a lo largo del día las temperaturas se van asentando y va haciendo algo más de calor. Es por eso que, es la estación más complicada a la hora de crear nuestros mejores looks, aunque no por ello es imposible. Desde Look te vamos a mostrar unos diseños de una de las prendas estrella con la que seguro triunfarás. Se trata del vestido de punto, una pieza versátil que se ha convertido en un must y, por consiguiente, que no puede faltar en nuestro vestidor. Lo mejor de todo, es que se puede combinar tanto para el día a día como para una elegante cena.

Vestido asimétrico

Uno de los diseños que podemos llevar para esos eventos algo más formales son los asimétricos, ya que aportan un toque diferente al conjunto. En la plataforma online de Shein tienen un modelo ideal que sienta bien a todo tipo de siluetas. Una pieza que se puede encontrar desde la talla XS hasta la L por tan solo 16 euros. Además, la marca siempre suele tener un 15% de descuento en todos sus productos.

Además, la marca siempre suele tener un 15% de descuento en todos sus productos. Shein lo ha lanzado en tres colores básicos: blanco, azul cielo y marino.

Estilo ‘oversize’

Zara también tiene en su amplio catálogo diferentes diseños. Uno de ellos es uno de estilo oversize en color marrón con cuello cisne. Este modelo en concreto, se puede lucir sin ningún tipo de complemento para que el outfit sea más sencillo, o por el contrario jugar con los accesorios XL como se puede ver en la fotografía inferior.

Lo mejor de todo es que, en cuanto al calzado combinan a la perfección tanto unas sneakers como unos zapatos o, unas botas.

Diseño clásico

Mango propone un vestido de punto de líneas clásicas, perfecto para ir a la oficina. Un diseño midi de cuello redondo, falda acampanada, mangas francesas que tiene incorporado un cinturón del mismo tejido para así marcar la cintura y darle otro estilo.

Se puede adquirir tanto en su página web como en tiendas físicas por 25,99 euros y, además de tenerlo en gris también lo hay en negro, dos básicos que nos pueden sacar de un apuro.

Estos vestidos han venido para quedarse, pues desde hace varias temporadas se han convertido en una prenda estrella con la que crear los mejores street style del momento. Por otro lado, en el caso de que refresque más de la cuenta, la cazadora vaquera será la mejor aliada de esta prenda. Sin duda, un combo perfecto con el que triunfar.