Vicky Larraz expulsada, Hugo e Ivana desterrados a playa desvalida

Vicky Larraz es la nueva expulsada de Supervivientes. Hugo e Ivana se suman a Pavón y a Aldón en playa desvalida. La cantante parece tener claro que ha hecho un buen concurso, aunque la audiencia haya puesto ya el punto final a su participación en el mismo.

Por otra parte, Hugo estuvo inconmensurable a la hora de defender su amor por Ivana e incluso recibió el emocionado mensaje de Elena, su otrora suegra, que llorando reconocía que el antedicho era su ganador.

Sierra reconocía sobre su amor hacia Ivana que «Ha sido mi premio del concurso, desde el primer día. Fue un flechazo, me enamoré de esta chica y ella lo sabe.Las parejas de bien, las legales, que se aman bien no gustan», ha empezado relatando Hugo Sierra, y ha añadido sin pensárselo dos veces: «Lo que gusta es el morbo y lo clandestino, y quien se sienta aludido es porque no tiene la conciencia tranquila».

Gianmarco por su parte, y una vez más a rebufo y cumpliendo las órdenes de su pareja, comentaba en Twitter que «A mí me llamaban embaucador profesional (…). Por suerte la audiencia es inteligente y no se hace engañar por el abuelo de heidi (sic) y el parásito. Hoy empezáis a volver a casa».

Adara por su parte, que más quisiera tener ni la mitad de personalidad que tiene Ivana, indicaba que «Ahora en serio… No sé qué me pasa que cuando la escucho hablar me quedo dormida. Como salga expulsada Ivana creo que voy a tener un orgas** múltiple», ¿con la luz encendida o apagada Adari? ¡Madre mía, madre mía!

