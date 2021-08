Vicky Martín Berrocal y su empresa millonaria: sabemos cómo remontó para crear su imperio

Un matrimonio que no le dejó en buen lugar

> Vicky Martín Berrocal es hija de José Luis Martín Berrocal, uno de los empresarios taurinos más ricos del país. Gracias a él conoció a Manuel Díaz el Cordobés, con quien contrajo un tormentoso matrimonio. La historia no funcionó y terminaron separándose, no sin antes situar a Vicky en el centro de la polémica.

Algunos periodistas aseguran que la empresaria no estaba centrada en su vida sentimental porque tenía otros intereses. Decidió disfrutar de su fama, al igual que hicieron otras famosas como Carmina Ordóñez o Mila Ximénez. No fue culpa de nadie, pero el matrimonio no funcionó y Martín Berrocal tuvo que reinventarse.

Siguiente: Desvelamos la gran desilusión de la empresaria