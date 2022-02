Víctor Palmero decide no participar en la nueva temporada de La que se avecina

Víctor Palmero decide no participar en la nueva temporada de La que...

Víctor Palmero, el actor que interpreta a Alba Recio, ha decidido no participar en la nueva temporada de La que se avecina. El personaje es uno de los más cómicos, y reivindicativos, de la serie que acaba de firmar tres temporadas más que comenzarán a filmarse en breve.

El magnífico intérprete ha indicado que «necesitaba una pausa. Llevaba mucho tiempo trabajando con ellos y me ha hecho tremendamente feliz currar con Laura, Alberto y todo el elenco de ‘La que se avecina’, pero a día de hoy tenía muchos proyectos teatrales que me apetecía enfocarme en ellos y he decidido darme una pausa con el personaje».

Han sido 61 episodios en los que ha logrado entrar en el corazón de los espectadores. Palmero tiene claro que «es una pausa. No sé si la pausa permitirá que Alba esté en la siguiente temporada, pero me hace muy feliz que ellos continúen, que haya platós nuevos, y que tengan esa mente que les hace seguir creando historias de forma infinita para un público tan fiel».

En unos días estará en Barcelona con su éxito Johnny Chico. Gracias a esta obra ha sido nominado a mejor actor revelación por la unión de actores. En septiembre estrenará Todos lo hacen, una película coral en la que regresa a la comedia.

Estamos convencidos de que demostrará sus indudables dotes actorales y que se convertirá en ese gran actor que lleva dentro. El tiempo dirá si Palmero no termina siendo uno de los actores más importantes del país. ¿Qué piensas tú?

