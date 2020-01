Víctor Sánchez del Amo cuenta que fue despedido por WhatsApp y el Málaga C.F. quería controlar sus comunicaciones

Víctor Sánchez del Amo fue despedido de su puesto como entrenador del Málaga Club de Futbol tras salir a la luz un vídeo íntimo suyo. El entrenador aseguraba en sus redes sociales haber sido víctima de acoso y extorsión y que ya había tomado medidas legales. La decisión del equipo de despedir a Víctor Sánchez del Amo fue muy comentada y criticada. Ahora es el propio técnico quien explica su versión de los hechos y cómo se ha sentido tras toda la polémica.

En una rueda de prensa, Víctor Sánchez del Amo ha explicado cómo sucedió verdaderamente su despido del Málaga Club de Fútbol. Ha empezado su testimonio dejando claro que esta es una situación injusta: «Reiterar nuestra inconformidad porque la consideramos absolutamente injusta». Tras esa introducción, relató cómo le comunicó el club los hechos: «El martes (7 de enero 2020) a última hora de la tarde, el club, a través de su director general, vía WhatsApp me manda un comunicado en el que me aparta del equipo para investigar los hechos de mi rueda de prensa previa al partido de Oviedo y este suceso con la difusión de este vídeo».

? Victor Sánchez del Amo explica detalladamente como el @MalagaCF le apartó del equipo: ? «Me despidieron vía Whatsapp»#GolazoMañana pic.twitter.com/QqgX0I2awQ ? El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 15 de enero de 2020

Víctor Sánchez del Amo se ha mostrado muy dolido por la frialdad del Málaga al tratar los hechos y sin tener en cuenta la situación tan delicada que estaba viviendo: «Me comunican que me impiden el acceso a cualquier instalación del club así como comunicarme con cualquier empleado del club, incluso mi propio cuerpo técnico. Ni una pregunta por mi familia, por mí, por cómo me siento, lo que me está pasando, ni una».

La propuesta del Málaga a Víctor Sánchez del Amo

El Málaga Club de Fútbol publicó un comunicado que para Víctor Sánchez del Amo fue del todo inoportuno: «Hacen un comunicado público donde informan de que me apartan del equipo y punto. Imaginaos con la que me está cayendo en ese momento cómo puede estar mi estado de ánimo en ese momento, en mi cabeza yo tengo a mi familia». Ante este comunicado y al entender que no puede mantener su puesto, el entrenador pide que le paguen el salario que ha trabajado: «Yo interpreto de esa comunicación del club que no me quieren. Entonces mi respuesta es muy sencilla, yo les propongo pagarme lo trabajado hasta el día trabajado y me voy». Sin embargo, el club le ofrece una repuesta con la que Víctor Sánchez del Amo se ha mostrado muy dolido: «Hacen una propuesta económica en la que me invitan a renunciar a parte del salario ya trabajado. Me ofrecen menos del salario trabajado. Me parece indigno».

Víctor Sánchez del Amo en rueda de prensa/ Foto Twitter

Por último, el Málaga pide a Víctor Sánchez del Amo controlar las comunicaciones del entrenador con respecto al vídeo sexual filtrado: «Manifiestan que quieren controlar mi comunicación sobre el hecho. Eso para mí es absolutamente incuestionable. Yo no voy a aceptar, y menos en una situación en la que me he sentido de la manera en la que me he sentido, que me controlen de ninguna manera mi libertad de expresión para comunicarme». Esta era la primera ocasión en la que Víctor Sánchez del Amo tenía la oportunidad de explicarse y dar su versión de los hechos.