Victoria Federica disfruta de la naturaleza de Jaén durante su confinamientos con sus amigos

Victoria Federica, igual que su hermano Froilán, optó por estar lejos de su familia y pasar el confinamiento con amigos. La joven ha pasado todos estos meses al lado de su novio, Jorge Bárcenas, y también junto a uno de sus mejores amigos, Ángel Rodríguez-Avial Colodro, en la finca que este último posee en Villacarrillo, una localidad de Jaén.

Pese a estar allí durante varias semanas, poco a poco han comenzado a salir ya que las restricciones son menores y por eso han empezado a hacer planes, adaptándose a la nueva normalidad. Los tres han aprovechado el buen tiempo para disfrutar en esta ocasión de la naturaleza, y por eso han hecho una ruta de senderismo por La Osera, que está en dicho pueblo.

Victoria Federica, con un amigo y su novio en un pueblo de Jaén/ Foto: Instagram

Dentro del Parque Natural de Cazorla, se trata de un lugar único en la zona, y ha sido el amigo de la pareja y que tiene la finca en dicha localidad el que ha compartido varias fotos con ellos en su cuenta de Instagram, demostrando una vez más la buena sintonía que tienen. Bailan, hacen gestos a la cámara, se abrazan… así se les ha podido ver a la hija de la Infanta Elena y a su amigo, mientras Jorge Bárcenas se mantiene al margen de todo.

Esta no es la primera vez que la sobrina del Rey Felipe es vista haciendo alguna actividad, pues como reveló la revista Semana, fue a un salón de belleza, y la verdad es que no respetó la normas de seguridad sanitaria, puesto que no dejó los dos metros de distancia para hacerse una foto con una trabajadora del salón de belleza. La propietaria de dicho salón, dijo: «Victoria Federica no se hizo nada en el pelo, solo vino a acompañarles a ellos. Es una chica súper sencilla, de hecho, yo le he ofrecido un tratamiento en el salón para que se lo haga cuando ella quiera, aunque aún no ha venido. Me parece una chica muy respetuosa y muy agradable».

A gusto en Jaén

Además, fue esta peluquera la que reveló cómo estaba siendo la estancia de la joven por la zona, diciendo: «Le pregunté qué tal en el pueblo y me dijo que muy bien. Le pedí hacerme una fotografía con ella y fui yo quien le pedí que nos quitáramos las mascarillas para que se nos viera a ambas porque me hacía mucha ilusión. Guardamos la distancia de seguridad y en ese momento solo estábamos nosotros solos en la peluquería. Es muy cercana y tiene una educación tremenda».