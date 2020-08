Victoria Federica, pillada de nuevo sin mascarilla durante un concierto en el Starlite de Marbella

Parece que Victoria Federica vive ajena a todo lo que se dice sobre ella y, además, también ajena a las normas impuestas por el propio Gobierno de España en plena pandemia por la Coronavirus. La hija de la Infanta Elena ha sido pillada de nuevo en público sin usar la mascarilla, esta vez durante el concierto de India Martínez en el Festival Starlite que se está celebrando en Marbella (el cual tampoco está exento de polémica tras salir a la luz imágenes de los asistentes incumpliendo también las normas durante el concierto de Tabuerete).

Victoria Federica, pillada sin mascarilla en el Festival Stalite | Foto: Cuatro

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de agosto en la ciudad marbellí y fueron recogidos por las cámaras de Amparo de la Gama y emitidas en ‘Todo es mentira’ la tarde del lunes 17. En ellas se puede ver a la hija de Jaime de Marichalar sentada en el patio de butacas junto a su novio, Jorge Bárcenas, con la mascarilla baja: «Acudió con su novio que pincha en este festival por las noches cuando terminan los conciertos», aseguró la periodista.

Esta se mostró también muy indignada con el comportamiento de la nieta del Rey Juan Carlos I que, tal y como se mostró en otras ocasiones, parece creerse estar por encima de la Ley: «El virus no entiende ni de sangre real ni de sangre plebeya», decía indignada de la Gama: «Me lo tomo muy personalmente». A pesar de que durante el vídeo se ve como Victoria Federica come y bebe y, por tanto, el uso de la mascarilla es incompatible con la actividad que se está realizando, bien es cierto que no vuelve a colocarla debidamente cuando no está ingiriendo nada.

Victoria Federica no es la primera vez que es pillada infringiendo las normas | Foto: Cuatro

La hija de la Infanta Elena no es la primera vez que es el centro de la polémica por un dudoso comportamiento fueron de las normas sanitarias de prevención del contagio de la Covid-19. El pasado mes de mayo, cuando en Jaén –lugar donde estaba confinada después de irse de Madrid– se permitía ya acudir a lugares como peluquerías, Victoria Federica hizo lo propio. El problema vino cuando la peluquería compartió en sus redes sociales una foto de la peluquera y la joven posando juntas y sin las mascarillas puestas, un acto irresponsable que muchos criticaron.

«¡Ni una puta mascarilla!» en el Festival Starlite de Marbella

El Festival Starlite de Marbella tampoco está libre de pecado y es que este ya ha sido también muy criticado después de salir a la luz unas imágenes del concierto de Taburete que tuvo lugar el pasado 7 de agoto. En diferentes vídeos y fotografías se podía ver como los asistentes no estaban respetando la distancia de seguridad que debería de haber entre ellos y, no solo eso, sino que la gran mayoría no tenían la mascarilla correctamente colocada. Unos hechos que no hicieron más que empeorar tras hacerse público otro vídeo en el que se ve y, sobre todo, se escucha a Willy Bárcenas, vocalista del grupo, gritar: «¡Ni una puta mascarilla!«. Un mensaje que luego este mismo intentó justificar como unas palabras irónicas.