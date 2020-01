Violeta Mangriñán desvela cómo llamaría a sus hijos con Fabio: «Me aterra que sean mellizos»

Violeta Mangriñán ha querido hablar de la maternidad después de que su novio, Fabio, dejara caer que uno de sus propósitos para 2020 es convertirse en padre. La extronista e ‘MYHYV’ ha hecho un vídeo para su canal de Mtmad en el que ha hablado de esto y aclarar a sus seguidores si está embarazada o no.

Mientras que él está deseando tener un hijo, parece que ella no lo ve tan claro: «Él ya tiene 30 años y no es que sea un problema, pero nos llevamos 4 años y aunque no nos llevemos mucho está siendo un tema tabú». Para ella no es el momento, y ha pensado en cómo es su vida, diciendo: «Yo me paro a pensar que si viajes allí y allá, no paramos y creo que para mí ahora no es el momento». Por otro lado, a la hora de pensar en un embarazo, ha dicho que hay una cosa que le da mucho miedo: «Me aterra que sean mellizos». Y como ha pensado en la maternidad ha visto vídeos de partos, algo que le asusta: «Me da un miedo, tiene que doler una barbaridad«.

Violeta Mangriñán hablando de su posible maternidad/ Foto: Mtmad

De momento parece que es algo que no van a llevar a cabo aunque se haya convertido en un propósito de un chico, y por eso se lo tomarán con calma, sin correr de manera innecesaria. Pero eso no quita que no piense en cómo llamaría a su bebé dependiendo de su sexo, algo de lo que sí que ha hablado con Fabio: «Si fuese chico me gustaría que fuese Luca, pero a Fabio no le gusta. Y si fuera niña me gustaría Gala, y ese sí que le gusta así que no tendríamos problemas.

Seguirán volcados a sus proyectos profesionales

La pareja atraviesa un momento muy bonito en su relación y seguirán disfrutando de todo lo que han ido consiguiendo tras sus apariciones televisivas, formando parte del mundo de la moda y disfrutando de numerosos viajes en distintos puntos del mundo, una de sus principales aficiones.