Violeta Mangriñán sufre anorexia: «me está quitando la vida»

Violeta Mangriñán comentaba ayer en Sálvame que padece anorexia y que esta enfermedad le está afectando seriamente. Reconocía entre lágrimas que es ella misma la que ha provocado que esta enfermedad se haya convertido en el eje de su vida.

«Me obsesiona mi imagen, y por esa obsesión me doy cuenta de que tengo un problema. Me preocupa el tema de coger peso y cuando creo que me he pasado con la comida me castigo, me castigo muchísimo» indicaba.

«En ningún momento he normalizado lo que me pasa y he hablado de esto como lo que es, un problema. Hay niveles de gravedad, pero solo con reconocer que tienes un problema y querer poner una solución ya es un paso. Mi familia y mi novio son maravillosos, ellos están preocupados pero me ven estupenda, no me entienden» añadía.

«De 30 días que tiene el mes solo cuatro me veo guapa. Me limita porque vivo de mi imagen, de hacerme fotos. Mi novio está harto, es un drama cuando me ayuda en mi trabajo, en todas me veo gorda, fea, mal… La gente que no ha pasado esto no te entiende». Continuaba indicando que fue tras dejar de consumir pastillas anticonceptivas cuando experimentó una subida de peso de siete kilogramos.

Además, en las redes sociales, donde tiene su puesto de trabajo, no dejan de enviarle mensajes críticos que no le ayudan en nada. «No sé cómo hablar sin que la gente le saque punta, estoy acostumbrada a que me machaquen pero estoy muy nerviosa y fatal, es algo muy serio, me está quitando la vida». Sirva su testimonio a tantas chicas y chicos que sufren lo mismo. Esperamos tu opinión al respecto.

