Violeta y Fabio hablan de su salud en ‘Sálvame’: «No tenemos coronavirus, pero no nos han hecho el test»

Días atrás, Violeta Mangriñán llegó a casa y se encontró con que su chico, Fabio, tenía unas décimas de fiebre. Poco a poco ambos empezaron a sentirse peor, y a notar algunos síntomas que son relacionado con el coronavirus. Ellos mismos han llegado a decir que no tienen ni gusto ni olfato, añadiendo: «A día de hoy, seguimos sin tener».

Violeta y Fabio hablando con Jorge Javier Vázquez/ Foto: telecinco.es

Los dos han sentido un dolor muscular típico de una persona que tiene fiebre y notaron pinchazos en el pecho al toser, por eso han creído que tienen dicho virus, y pese al confinamiento total por el estado de alarma, ellos prefieren quedarse en casa y no ir al plató de ‘Sálvame’, por eso han conectado con el programa a través de una vídeollamada para hablar con Jorge Javier Vázquez, el presentador del espacio, sobre su salud.

Ha sido ella la que rápidamente ha dicho: «No tenemos coronavirus. No hemos dado positivo porque no hemos llegado a hacernos el test. Como tenemos amigos nos dijeron que los test no los estaban haciendo y cuando los hacen son para gente que está grave o a personal sanitario».

Pie de foto

Por lo pronto, parece que estar todo el día juntos ha hecho que su relación se vea fortalecida, es más, Fabio ha hecho en directo una declaración de amor, diciendo: «Violeta es la mujer de mi vida, quiero estar muchos años con ella hasta que el destino quiera, creo que va a ser mucho tiempo».

Tachada de mentirosa

Pero por todo este asunto no les han parado de llover críticas, sobre todo a ella, que ha sido tachada de mentirosa y de que se ha inventado que se ha contagiado de coronavirus para poner en alerta a sus fans. Ella misma se quiso defender a través de su cuenta de Instagram, diciendo: «He hablado con médicos y enfermeros, amigos y familiares míos, y lo que me han dicho es: ‘Violeta, no te van a hacer el test porque no se lo están haciendo a nadie a no ser que estés grave o sean sanitarios’. Con lo cual no voy a hacer el gilipollas cuando hay gente que lo necesita más», y además, añadió: «Yo si no voy a trabajar pierdo dinero, así que no sería tan tonta de perder dinero a posta por llamar la atención. Basta ya».