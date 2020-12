Viva la vida: Ana María Aldón se planta y responde a todo

Es su tercera semana como colaboradora de televisión y Ana María Aldón ya tiene varios frentes abiertos. Su llegada al ‘Viva la Vida’ no ha sido fácil, sobre todo porque al parecer su marido no estaba de acuerdo con esta nueva faceta laboral que, en su opinión, no hace más que exponerles, aún más, a la opinión pública. Pero su paso por ‘Supervivientes’ supuso un antes y un después en su vida. Ana María se reveló como una nueva estrella mediática y, aunque siempre se había mantenido en un discretísimo segundo plano, en Honduras terminó de picarle el gusanillo de la televisión.

Y aquí está, contra viento y marea, sentada como una más en el equipo de colaboradores que acompaña a Emma García durante los fines de semana. A lo largo de estas semanas, además de desmentir una supuesta crisis de pareja a raíz de su estreno en el programa, también ha tenido que salir al paso de las informaciones que hablaban de este nuevo trabajo, como única salida para poder ayudar económicamente a su madre y a su hija. Tras negar la mayor, el pasado miércoles, Ana María se encontraba con lunas incendiarias declaraciones de Michu, pareja de José Fernando, en la portada de la revista ‘Diez Minutos’, donde afirmaba que José Ortega Cano le pasa una cantidad de dinero sin que lo sepan su mujer y su hija.

Hoy era su día y la gaditana se ha plantado. Ha aprovechado su presencia en plató para zanjar todas y cada una de las polémicas en las que se ha visto inmersa en estas tres semanas. «A mí marido no le ha molestado que yo esté aquí, hemos estudiado los pros y los contras y si me hubiera dicho ‘no vayas’, yo no estaría aquí». Aldón ha dejado claro además que no tiene necesidades económicas, y menos este año que ha sido el de su salto a la fama. «Yo estoy acostumbrada a manejar mi economía y lo he hecho siempre».

Se ha mostrado muy molesta con las declaraciones de Michu/Mediaset

La tertuliana ha salido al paso de todo lo que ha contado la madre de la nieta de su marido y ha confesado que ha podido hablar con Michu sobre sus declaraciones: “Me ha dicho, llorando a mares, que se siente engañada, que no ha cobrado y que no ha dado esa entrevista”. Algo que Alejandra Rubio ha negado después de haber hablado con el director de la publicación, quien le ha asegurado que no solo concedió la entrevista, sino que está todo grabado.

“A mí no me ha gustado nada que diga que mi marido le pasa dinero a escondidas, sin que lo sepamos ni Gloria ni yo”. Y ha sido clara en lo referente a este respecto: «Yo tengo mi cartera y mi marido la suya y yo veo con muy buenos ojos que él ayude a su nieta, como yo ayudo a la mía y no nos pedimos explicaciones».

Por último, ha sacado la cara por Gloria Camila. En la entrevista, la nuera de Ortega Cano afirmaba que la joven se había desentendido de su hermano mayor, que permanece ingresado en un centro psiquiátrico. Y Ana María Aldón ha sido tajante: «Si hay dos hermanos que se quieren y se adoran son ellos dos. Y solo voy a decir una cosa más para que se entienda: estamos en pandemia y no puede ir todo el mundo a visitarle, o va uno o va otro».