Viva la vida: Así ha sido el debut de Ana María Aldón en el programa

La tarde del domingo ha envuelto de misterio el plató de ‘Viva la vida’. Después de muchas especulaciones y de varias preguntas a Emma García para poder descubrir quién era la colaboradora o colaborador que formaría parte del equipo del programa, alrededor de las 18:00 horas el nombre de Ana María Aldón ha salido a la luz mientras ella aparecía con mucho estilo y un nuevo look tras una pantalla. «Va a impactar y a revolucionar», decía la presentadora al inicio del programa. Quien sí sabía la identidad de la nueva compañera era Carmen Borrego que ha intentado despitar al resto de sus compañeros.

Entre aplausos, Ana María Aldón entraba al plató por primera vez en calidad de colaboradora. «He tenido que estudiar los pros y los contras de venir aquí a trabajar», ha dicho la diseñadora nada más sentarse junto a Emma García. «El contra de no aceptar este trabajo era por mi marido. Miedo no tenía, pero es un terreno que no es el mío y algo de temor sí había», confiesa Aldón. También ha relatado lo que el torero le decía en relación a esta nueva aventura televisiva. «‘¿Tú estás segura?’ Pues no lo sé, pero me apetece», ha continuado diciendo la exconcursante de ‘Supervivientes 2019’.

Mientras, José Antonio Avilés intervenía, asegurando que en más de una ocasión ha intentado convencer a la que fue su compañera de concurso hace unos meses para que se atreviera a hacer una entrevista en ‘Viva la vida’, y que también tomara la decisión de convertirse en colaboradora del formato. «Sé que estoy en el punto de mira, pero aquí tengo la oportunidad de expresarme y así puedo dar mi punto de vista de los temas que se traten», ha explicado Ana María a sus compañeros.

La nueva colaboradora ha asegurado que irá con «pies de plomo» a la hora de dar su opinión y que siempre lo hará desde el respeto y sin ofender a nadie. Después la presentación, los colaboradores han querido realizar alguna que otra pregunta entre las que se encontraba que si aceptaba este nuevo reto era por problemas económicos a lo que Ana María ha respondido: » Me siento a colaborar porque me apetece no porque tenga problemas económicos. Es mi trabajo y mi independencia».

En relación a cómo se encuentra José Fernando, la gaditana no ha querido entrar en detalles, afirmando que se encuentra bien y que hay que mantener el respeto a ciertos temas en los que no va a entrar. Por otro lado, es necesario mencionar que tras esta reaparición televisiva se ha podido ver a a una Ana María Aldón con una imagen más moderna y cambiada. Ya durante su paso por el concurso presentado por Lara Álvarez se pudo ver cómo se atrevió a cortarse la melena en una de las pruebas, y una vez salió del concurso optó por un look más rejuvenecido.

Ana María Aldón entraba al plató de ‘Viva la vida’ pisando fuerte con un mono ochentero en color negro y morado con detalles plateados que ha combinado con unos botines y un cabello rubio platino. El toque especial al conjunto se lo han dado los pendientes XL por los que se ha decantado para su gran debut en televisión.