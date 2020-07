‘Viva la vida’ descubre la identidad del posible nuevo novio de Makoke

Después de unos días de vacaciones en Ibiza, Makoke regresaba a su puesto de colaboradora en ‘Viva la vida’ y se enteraba de que el programa había estado siguiendo todos y cada uno de sus pasos, preguntándole si, tras su ruptura definitiva con Tony Spina, había recuperado la ilusión por el amor.

La aludida no quiso decir absolutamente nada, asegurando estar pasando un mal momento con esa situación, pero con una sonrisita que deja ver que algo había: «Yo tengo una vida privada y porque haya vendido exclusivas no quiere decir que siempre que tenga pareja lo tenga que hacer. No quiero hablar en este momento de quién está o no en mi corazón y me pone nerviosa este tema».

Los mensajes de Makoke con su nueva ilusión / Telecinco.es

Así, zanjó el tema asegurando que «cuando sea una relación formal la contaré«. Pero el programa tiene más información y el domingo 26 de julio ha hablado de quién puede ser el hombre que ocupa su corazón. Según el programa, se llama Javier, tiene 50 años, es amigo de un buen amigo suyo y ha pasado con él las vacaciones en la isla balear; sin embargo, otros apuntan a que podría llamarse Fernando.

La foto de la nueva ilusión de Makoke

Mientras se espera una reacción por parte de Makoke, el programa ha desvelado que esa ‘investigación’ había seguido a lo largo del programa y habían podido captar los mensajes que se estaban intercambiado. «No me hables de 16 a 20 que me voy a poner nerviosa y a ver qué hago«, le pedía ella después de que la conversación hubiera comenzado subidita de tono.

La foto de la nueva ilusión de Makoke / Telecinco.es

No obstante, su nueva ilusión le hizo ‘caso a medias’. Y es que no le envió mensajes pero sí le mandó una fotografía. Fotografía que ‘Viva la vida’ ha enseñado pixelando su cara para preservar su intimidad. Y por si todo esto fuera poco, José Antonio Avilés ha contado que esta persona de los mensajes y las fotos no sería la persona con la que Makoke ha estado en Ibiza, por lo que existirían dos hombres.

Y como solo ella lo podía aclarar todo, Carmen Borrego aprovechó la publicidad para llamar a su compañera: «Está muy muy enfadada. Dice que todo lo que se está diciendo desde ayer no es cierto y que esa conversación no es suya. Yo creo que está enfadada un poco por todo pero fundamentalmente por esa doble relación de la que se ha hablado».