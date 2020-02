¿Volverá Raquel Bollo a Sálvame?

¿Podría volver Raquel Bollo a Sálvame? Nadie lo sabe, ni ella misma. En declaraciones a Lecturas comenta cuál es la situación.

¿Podría volver Raquel Bollo a Sálvame? Nadie lo sabe, ni ella misma. En declaraciones a Lecturas comenta cuál es la situación. Durante su último día, hasta la fecha, en el programa comentaba que «Sé que hacéis vuestro trabajo, pero tenéis que valorar lo que tenéis. Y yo creo que valgo mucho como colaboradora, pero valgo más como persona».

Ahora indica que «No sé si volveré a ‘Sálvame’. Ni ellos me han vuelto a llamar ni yo a ellos. Estoy disfrutando de mi niña y no quiero malos rollos. Cuando Alma se puso de parto, hacía pocos días de la historia esta, había mal rollo».

«En ‘Sálvame’ he vivido cosas que no me merezco y que no son de recibo. A veces, hay que parar y pensar. Ahora, solo tengo la cabeza para llenarla de alegría y amor. A todos nos ha tocado, no soy de las que se alegra cuando les toca a los demás, pero el que te duele es el tuyo, y sobre todo cuando es contra alguien que quieres».

«Se ha tocado todo muy rápido y sin tener un límite. Los que deciden no dedicarse a esto tienen la libertad de no hacerlo. Todo hay que respetarlo, y eso no ha sido así» sentenciaba. Ya veremos cómo termina todo esto, dependerá de la forma en la que Sálvame afronta su posible regreso.

Lo que está claro es que nadie apostaría por el regreso de una colaboradora que ha dado , posiblemente, todo lo que se esperaba de ella.

