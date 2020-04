Wanda, la cuñada y enemiga de Ivana Icardi, se convierte en la aliada de Adara

La enemistad entre Adara Molinero e Ivana Icardi cada vez es mayor, y eso que la sgunda no tiene contacto con la primera porque está en ‘Supervivientes 2020’. Pero lo que está claro es que desde que ella entró en la vida de Hugo Sierra pisando fuerte, la actitud de Adara Molinero es más hostil.

Adara Molinero en el estreno de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

Ahora la ganadora de ‘GH VIP 7’ ha encontrado una nueva aliada en esta enemistad tan latente y es Wanda Nara, la mujer de Mauro Icardi que es hermano de Ivana. Las dos protagonizaron en el pasado varios desencuentros, y debido a eso la relación de Ivana con su hermano está completamente rota porque no se hablan. Ahora la argentina ha comenzado a seguir a Adara en las redes sociales, por lo que este es sin duda un acercamiento por todo lo que pueden llegar a tener en común.

En su paso por la isla de ‘Supervivientes 2020’, Ivana no se ha pronunciado sobre la mujer de su hermano, ni siquiera cuando Avilés intentó sacar el tema a toda costa, eso sí, en el pasado dejó claro que Wanda es la culpable de su mala relación con su hermano. Es más, en Italia el enfrentamiento de ambas ha llegado a ocupar más de un titular y es que Ivana dijo que si su hermano no fuera futbolista Wanda Nara no hubiese comenzado una relación con él, por lo que Wanda Nara decidió demandarla por difamación.

Wanda Nara/ Foto: Instagram

Lejos de este asunto cabe recordar que Adara Molinero e Ivana Icardi nunca podrán ser amigas no solo por su relación con Hugo Sierra, expareja de Adara y padre de su hijo Martín, sino porque en el pasado tuvo más que una amistad con Gianmarco.

Ivana, enfrentada a Wanda y Adara

Adara Molinero no ha tenido ningún problema en dejar más que claro que no le cae nada bien Ivana, es más, cuando la concursante le dijo a Yiya que iría donde fuera a vivir su historia de amor, Adara contestó a estas palabras diciendo: «A mi casa no, cariño«, por lo que en el momento en el que salgan de la isla no se sabe si esta enemistad puede llegar a ir a peor.