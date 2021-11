Will Smith se siente culpable por no haber defendido a su madre de su violento padre

Will Smith se siente culpable por no haber defendido a su madre...

Will Smith ha decidido comentar que se siente culpable por no haber defendido a su madre de los abusos que cometió su padre contra ella.

Will Smith ha decidido comentar que se siente culpable por no haber defendido a su madre de los abusos que cometió su padre contra ella. «Cuando tenía nueva años, vi a mi padre darle un puñetazo a mi madre en un lado de la cabeza. Le dio tan fuerte que cayó al suelo y estaba escupiendo sangre».

Willard Carroll Smith Sr., que así se llamaba este animal, se separó de Caroline Bright en el año 2000. Will indica que «a pesar de los premios y los reconocimientos, del protagonismo y de la atención, de los personajes y las risas, siempre me he disculpado ante mi madre por no haber hecho nada ese día».

«Me he disculpado por ese momento, por no enfrentarme a mi padre. Por ser un cobarde. Por fallarle a mi madre. Lo que hay que entender es que Will Smith, el que mata a los aliens y es una gran estrella, es una construcción artesanal que hice para protegerme. Para esconderme del mundo. Para esconder al cobarde. Dependiendo de cómo decidimos ocultar nuestros miedos, así es el tipo de persona en el que nos convertimos».

«Decidí ser divertido. Quería agradar a mi padre porque él siempre estaba sonriendo. Pensé que eso nos salvaría. Era el payaso de la familia. Quería que todo fuera alegría». El criminal falleció en 2016 y el actor parece que no lo ha superado. De hecho, ha tenido ideas suicidas y lleva mal el tema del matrimonio abierto. Él indicó que tenía un buen número de amantes entre las que citó a Halle Berry y a Misty Copeland. Esperamos tu opinión sobre sus declaraciones.

