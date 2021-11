Will Smith: «solía vomitar tras tener un orgasmo»

Will Smith ha querido recordar cómo fueron sus años más salvajes y también la reacción física que tenía tras cada relación íntima. En Will, su nuevo libro, repasa cómo se convirtió en un adicto a las relaciones con todo tipo de mujeres.

«Necesita algún tipo de alivio y no hay píldoras para el corazón roto. Me basé en algunos métodos homeopáticos como ir de compras y tener relaciones continuamente. Hasta ese punto de mi vida solo tenía relaciones con Melanie, mi novia de adolescencia, pero me convertí en una hiena del gueto».

«Tuve sexo con muchas mujeres y era algo desagradable para mí, de hecho, me daban arcadas y solía vomitar tras tener un orgasmo. Era una reacción psicosomática». Para curar sus penas decidió seguir acostándose con quien podía hasta que se casó, en 1992, con Sheree Zampino, aunque se divorció tres años después. Entonces se casó con Jada Pinkett Smith con quien tiene una relación abierta.

Durante el cortejo de esta última «bebíamos alcohol y tuvimos relaciones varias veces al día durante cuatro meses. Me preguntaba si era una competición. Creo que había dos posibilidades: satisfacerla o morirme intentándolo». La cosa funcionó y sigue funcionando gracias a su forma de entender las relaciones.

Lo que habrá que valorar serán las consecuencias de esta relación abierta y qué podrían pensar sus hijos al respecto. Por lo demás, el actor sigue triunfando en la gran pantalla. Esperamos tus comentarios sobre las curiosas declaraciones de un Will Smith que no deja de generar noticias.

