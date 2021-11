Will Smith, una vida de drogas, éxtasis, alcohol y casi una muerte

LA ESTRELLA MÁS RENTABLE DEL MUNDO

La revista Forbes lo ha catalogado como una de las estrellas más rentables de todo el mundo, a pesar de algunos fracasos de taquilla como fue el caso de After Earth en 2013. De las 20 películas que ha protagonizado, 16 de ellas han proporcionado más de 100 millones de dólares cada una de ganancias, cinco de ellas superando los 500 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. A partir de 2014 sus largometrajes han conseguido recaudar alrededor de 600 millones de dólares en taquilla. Pero no todo ha sido coser y cantar en la vida de Will Smith, y de hecho su pasado está lleno de pasajes oscuros.