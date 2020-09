Will Smith y el reparto de ‘El príncipe de Bel Air’ harán un programa especial para celebrar el 30 aniversario de la serie

El medio Techline anunciado que el reparto por completo de la serie el príncipe de Bel Air serie unidad para hacer un especial por su 30 aniversario. La gran noticia de todo esto es que en esta reunión también estará presente Will Smith, el protagonista de la ficción.

Will Smith en un fotograma de ‘El Príncipe de Bel Air’

Será la plataforma HBO max la que estrenará a finales de 2020 este reencuentro de una de las comedias más exitosas no solo en Estados Unidos, sino también en España. La serie se emitió desde 1990-1996 y Smith estar acompañado del resto del reparto como Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y Alfonso Ribeiro.

Esta no es la primera reunión que ha tenido lugar en 2020 por parte del reparto puesto que juntos hicieron una reunión virtual durante la cuarentena para animar desde sus casas a sus fans. Además, esta no es la única noticia que tiene que ver con la con la vuelta de la ficción, sino que Will Smith prepara, como productor ejecutivo, una ficción derivada de la serie que da la vuelta a su argumento en forma de drama.

Will Smith en ‘El Príncipe de Bel Air’

La idea de esta nueva producción surgió después de que un vídeo se publicará en Internet y a modo de tráiler se modificaba el sentido de la trama original de la serie, una idea qué a gusto y que se llevará a la pequeña pantalla.

Por otro lado esta no es la única reunión que tendrá lugar durante 2020 en lo que se refiere a Series de referencia. ‘The West Wing’ también habrá un reencuentro y será para animar al voto en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lo que se está haciendo de esperar es la reunión de ‘Friends’ que se tendría que haber rodado durante los meses del confinamiento pero debido a la pandemia no ha sido posible y todavía no está en el catálogo de las plataformas de streaming.