Willie Garson, actor de Sexo en Nueva York, fallece a los 57 años

Willie Garson ha fallecido a los 57 años tras luchar contra el cáncer. El actor fue conocido por su papel en Sexo en Nueva York.

Willie Garson ha fallecido a los 57 años tras luchar contra el cáncer. El actor fue conocido por su papel en Sexo en Nueva York. De hecho, Stanford Blatch es uno de los personajes clave de la serie al ser el amigo íntimo de la protagonista.

Su físico, sus dotes interpretativas y su conexión con la cámara son incuestionables. Sus compañeros en And just like that, secuela de la serie anterior, no han dudado en reconocer su valía.

«En la pantalla y en la vida real era un gran amigo e iluminaba a todo el mundo con su luz personal. Ha formado parte de HBO durante este último cuarto de siglo y consiguió crear un personaje que quedará para siempre en la memoria de los espectadores. Nos entristece muchísimo su marcha y les enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos» fue el mensaje publicado en el perfil de Instagram de HBO.

Cynthia Enixon, actriz de la serie, comentaba que «era muy divertido trabajar con él y ser su amiga. Fue un gran profesional e irradiaba una luz especial. Nathen, espero que sepas todo lo que te quería tu padre».

Por su trabajo e importancia en la trama de una serie tan importante, nos sumamos a estos mensajes de pésame que están reproduciéndose en Internet. Seguro que el mejor homenaje que le podemos hacer es ver su trabajo y recordarle como uno de los actores más importantes de la historia reciente de la televisión.

Cine Televisión #Willie Garson