¿Y Alonso a Mercedes? «Uno de nuestros pilotos puede retirarse»

Fernando Alonso va dando tumbos para ver por dónde podría entrar en la Fórmula 1. El piloto español siempre afirmó que si algún día volviera a competir en el gran circo, lo haría con un monoplaza con garantías. Después del movimiento que se está produciendo con el cambio de pilotos entre escuderías, tanto a Alonso como a Vettel se le cierran las puertas.

No obstante, todavía hay esperanzas para que los aficionados españoles puedan volver a ver al ovetense en la parrilla de salida en la próxima temporada. Mercedes podría hacerle un hueco al bicampeón del mundo, aunque se presume difícil. Muchas voces afirman que en Renault también tendría cabida, aunque no tienen un coche competitivo. Pase lo que pase, esta historia va para largo.

RENAULT NO ES UNA OPCIÓN

El expiloto Juan Carlos Montoya afirmó que la firma francesa no es una opción para Fernando Alonso. “El problema de volver a Renault es que va a volver a lo que tenía en McLaren, que fue el motivo que lo sacó de la F1, que él quería ganar. El único motivo para volver es porque si no vuelve, ya no vuelve nunca, y con la esperanza que de pronto Mercedes para el próximo año le diera alguna cosa. Pero Renault no lo va a firmar si no hay cómo. Si yo fuera Renault, iría otra vez por (Nico) Hulkenberg o algo así”, dijo Montoya.

Montoya cree que la firma francesa no tiene garantías para ser competitiva. A pesar de los cambios que se producirán a partir del 2022, y que supondrán que no haya tanta superioridad entre los equipos, nadie ve a Fernando Alonso compitiendo para Renault.

Pero tal y como están las cosas, esta sería la opción más fácil.

A MERCEDES CON HAMILTON

Otra opción, pero que pocas personas ven con buenos ojos, es fichar por Mercedes. Allí compartiría escudería con Lewis Hamilton, algo que ya hizo en el pasado. Y que no salió muy bien.

Durante aquella época, en muchas ocasiones, Fernando Alonso fue objeto de mees graciosos producidos por los aficionados en las redes sociales. Mítica es aquella imagen del asturiano tomando el sol en el circuito de Brasil, imagen que llegó a ser pintada como mural gigante en el circuito de Hungría.

Si Fernando Alonso quiere competir con garantías en la Fórmula 1 en 2021, tendría que fichar por Mercedes. Y eso supondría compartir equipo con Hamilton sí o sí.

VETTEL, HAMILTON Y ALONSO

Y es que la opción de fichar por Mercedes no es tan sencilla. En estos momentos, y tras los últimos bailes que ha habido en el gran circo, tan solo quedan pocos huecos libres y no hay sitio para todos.

Después de que Ricciardo fichara por McLaren tras el fichaje de Carlos Sainz con Ferrari, solamente quedan dos huecos libres para Vettel y Alonso. Uno es en Renault, que ambos pilotos descartarían, en principio, por no disponer de los recursos necesarios para tener un monoplaza competitivo. Y la otra opción sería Mercedes, compartiendo equipo con Hamilton.

Ni Vettel ni Alonso aceptarían, de momento, ninguna de estas dos opciones, por lo que todavía está por ver qué pasará en el gran circo en 2021. Se presume que esta historia dure mucho tiempo.