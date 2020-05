Yiya, novena expulsada de ‘Supervivientes 2020’

Cada día falta menos para que ‘Supervivientes 2020‘ llegue a su fin y sus concursantes tengan que reincorporarse a su vida anterior. Para todos y todas está siendo una auténtica aventura que está cambiando su forma de ver la vida y están disfrutando al máximo cada una de las experiencias que están viviendo en Honduras. Las expulsiones son ya cada vez más complicadas porque son verdaderos supervivientes los que se quedan a las puertas de la final.

En esta ocasión eran Yiya, Jorge y Elena quienes llegaban a la palapa con su saco preparado para marcharse de ‘Supervivientes 2020’ pero con la esperanza de que esto no sucediera. Ninguno se quería marchar, a pesar de que Yiya sí que comentó hace unas semanas que no le importaba estar nominada y, como ella misma dice, «estar a gusto de consumidor» para saber qué opina la gente de ella.

Jorge tras ser salvado | Foto: telecinco.es

Hugo Sierra fue el primero en caerse de la nominación en la salvación de ‘Tierra de nadie’, una salvación que no pilló de sorpresa a pesar de la actitud que ha mantenido durante las últimas semanas. La siguiente persona en salvarse, esta vez en directo, ha sido Jorge, quien agradecía muy emocionado que la gente le hubiera salvado una vez más.

Se acabó la experiencia

Yiya y Elena se enfrentaban en la expulsión final y era la Elena la que conseguía salvarse con gran alegría y agradeciendo a su gente. La concursante, al conocer que había sido la expulsada, no podía evitar las palabras ‘por fin’ puesto que estaba deseando ver a su familia y a su pareja. Yiya se ha mostrado encantada con la experiencia: «Yo vine a desarrollarme más humanamente que físicamente. Con el hambre lo he pasado verdaderamente mal. De las partes emocionales que más he echado en falta ha sido a mi familia, que normalmente no la echo de menos«.

Yiya y Elena en el duelo final | Foto: telecinco.es

El final más emocionante ha sido la despedida de Rocío Flores, con quien se ha fundido en dos abrazos, uno espontáneo y otro pedido por Jorge Javier Vázquez para verlo mejor, y a la que le ha dicho que puede llegar a quererla: «No puedo decir que la quiero pero muy probablemente acabe queriéndola porque he probado de la medicina de ambas y creo que es un buen potingue. Me ha aguantado más que otra mucha gente». Además, la organización daba las gracias en boca de Jorge Javier a la concursante por su concurso, algo que le ha provocado el llanto.