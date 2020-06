Yiya se disculpa con Rocío Flores por sus ataques en ‘SV 2020’: «Considero que te debo una disculpa»

La relación de Yiya y Rocío Flores ha sido de lo más turbulenta durante todo ‘Supervivientes 2020’. Desde que diera comienzo el programa, Yiya desarrolló una especie de inquina hacia su compañera que nadie llegó a entender del todo. Rocío Flores discutía con más personas pero lo cierto es que era con Yiya con la que no terminaba de congeniar nunca por los insultos que le dedicaba.

Sin ir más lejos, hay que recordar que Yiya fue nominada disciplinariamente por el programa tras insultar a Rocío Flores con la palabra morsa. Aunque la concursante repitió en múltiples ocasiones que no la llamó así por su físico sino por un sonido que hizo en el directo, lo cierto es que nadie la creyó y terminó nominada aunque no expulsada, durando así varias semanas más.

Rocío Flores y Yiya hablando en el debate final | Foto: telecinco.es

Sin embargo, en el reencuentro con Rocío Flores en la playa terminaron limando asperezas y comenzaron a tener una relación más que cordial entre ambas, asegurando que no descartaban tomarse un café fuera. Ahora, con el fin de ‘SV 2020’, ambas se han reencontrado en el debate final y Yiya no ha dudado en disculparse con su compañera: «No la he descalificado y creo que merece la explicación pertinente. Yo no la he descalificado en ningún momento pero creo que es muy injusto que después de haber dado explicaciones para poner las cosas que están fuera de su sitio en su sitio, que tú digas que la he descalificado», decía a Cristian Suescun.

Una disculpa sincera

Tras esas palabras, Yiya se dirigía a Rocío Flores y le decía: «No considero que te deba un perdón pero sí una disculpa porque en ningún momento he sido conocedora de corazón de que había una serie de historias por debajo y que tú te atribuías lo que yo te decía a donde no debías. En ningún momento te he denominado así…», comentaba Yiya liando un poco las cosas.

Yiya pidiendo disculpas | Foto: telecinco.es

Traduciendo, Jorge Javier Vázquez le decía a Rocío Flores: «En ningún momento quería meterse con tu aspecto físico», a lo que la finalista respondía: «Ay mira si lo físico era lo de menos». «Pero como se ha dicho que tenías complejos y yo he sido una persona que en determinados momentos he tenido problemas de esa índole, nunca lo haría», añadía Yiya.