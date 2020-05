Yiya, sobre su reconciliación con Rocío Flores en ‘Supervivientes’: «Le ha venido bien que bajase mi perfil»

‘Superviviente’ es algo que te cambia para siempre. O al menos así lo definen todos los concursantes que han vivido la aventura extrema del reality. Y parece que Yiya, concursante de esta edición de 2020, ha aprovechado su paso por Honduras para reflexionar y dejar atrás todas las malas formas que le han llevado a no ser la persona ideal que le hubiese gustado ser. Aunque para eso necesitó ganarse algún que otro enemigo en la isla y protagonizar diferentes peleas.

Yiya, dispuesta a tener una relación con Roció Flores más allá de ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Telecinco.es

Sin duda su enemistad más sonada fue la que tuvo con Rocío Flores y que dio comienzo ya en la preconvivencia. «Por mi parte, no buscaba hacerme ningún hueco que no sea el mío, porque tengo bastante con todo mi ego para ser alguien», decía respecto a esa parte del concurso: «No necesito de su beneplácito ni de su apoyo para estar aquí«, añadía haciendo referencia a todas las veces que se salvó de la nominación a pesar de todo.

Pero esto ya forma parte del pasado de Yiya y ahora es una persona nueva. Tanto, que hasta se va de la isla reconciliada con su enemiga: «Ahora ya quiero decir que esa evolución que hemos experimentado por ambas partes y que nos ha llevado a este punto se debe a muchos factores«, le comentaba a Jordi González. «Por su parte y donde yo me encuentro cómoda es en la que ella deja de poner esas caras de estreñida, entonces yo me relajo«, comentaba: «Y por su parte, le habrá venido bien que yo he bajado el perfil y he evolucionado mucho ese temperamento desmedido que tenía«.

Yiya, arrepentida de sus acciones en el pasado | Foto: Telecinco.es

Las buenas aptitudes de la hija de Antonio David Flores también fueron algo que despertó su interés y por eso ha querido llevarse finalmente bien con ella, dejando la puerta abierta una relación cercana una vez termine el programa: «Creo que, a pesar de todo, tiene cualidades guais y esas personas tiene un hueco en mi mundo«.

El perdón a su familia

Tras estas confesiones con el presentador, Yiya pudo hablar por primera vez con algunos de sus familiares, concretamente con su madre y con hermano, a quienes no ha dudo en pedir perdón por todo el daño que les pudo haber ocasionado en el pasado. «Sé que conmigo ha sido muy difícil esa educación, ojalá no me toque una hija como yo, pero gracias», le decía a su madre. «Olvídate de eso, eso es la edad. Estamos orgullosos de ti«, le respondía en el poco tiempo que le había dejado para hablar.

Cuando fue el turno de su hermano, la concursantes quiso escuchar todo lo que le tenía que decir: «Nos sentimos muy orgullosos todos del gran concurso que has hecho. También la gente que te ha estado apoyando, que es mucha. Sobre todo por la personalidad que te caracteriza, por ser clara, alegra y justa en todo momento. Te esperamos con los brazos abiertos», termina su intervención. «Como me meto en todo, que eso también me caracteriza, no se lo he hecho pasar muy bien y me creo con la capacidad de decir sobre sus vidas», decía sobre su relación: «Mi hermano también se merece un disculpa«.