Yiya y Rocío Flores acercan posturas en ‘SV 2020’ y no descartan tomarse una copa cuando salgan

Comenzaron siendo las grandes enemigas de ‘Supervivientes 2020’ pero parece que la cosa ha empezado a cambiar. Yiya y Rocío Flores han pasado por muchas etapas dentro del concurso pero lo cierto es que a medida que ha ido pasando el tiempo han empezado a arreglar sus diferencias y pueden llevarse bastante bien. Las concursantes han dado grandes momentos y prometen dar muchos más pero esta vez unidas.

La enemistad de Yiya y Rocío Flores comenzó en la primera semana del programa y nadie llegó a entender del todo el motivo por el que Yiya iba a degüello con su compañera. Fueron pasando las semanas y ni siquiera cuando se produjo la primera reunificación coincidieron. Fue ahí cuando protagonizaron un tenso enfrentamiento y los insultos fueron diversos.

Yiya y Rocío Flores en ‘SV 2020’ | Foto: telecinco.es

Tras esto, y antes de la reunificación final, durante una de las galas Yiya insultó a Rocío Flores y la organización la nominó disciplinariamente. Pero a pesar de todas estas desavenencias, cuando se produjo la reunificación final empezaron a acercar posturas y ahora se divierten juntas. Al lado de Ivana, parecen haber encajado y están dando momentos en la playa.

Unidas ¿hasta en el exterior?

Jorge Javier Vázquez preguntaba a Rocío Flores durante la gala si se tomaría una copa en Málaga con Yiya a lo que la concursante respondió: «Estoy en proceso». Tras esto, decía: «Si algo he hecho en este concurso ha sido evolucionar. He aprendido a dejar lo malo a un lado e intentar tener una convivencia buena. Estoy muy orgullosa tanto de ella como de mí porque hemos tenido un acercamiento en positivo».

Yiya hablando de Rocío Flores | Foto: telecinco.es

Además, las concursantes revelaban que ya tenían nombre para el grupo de whatsapp que iban a tener con Ivana cuando salieran del concurso ‘Black me la suda’, y Yiya añadía: «Si hoy me voy de aquí puedo llegar a acordarme de ella en positivo. Me planteo una relación de verdad». No hay duda de que esto apunta a una posible amistad en el futuro olvidando todo lo vivido.