Ylenia recula y se arrepiente de lo que dijo de Mediaset

Ylenia Padilla ha decidido recular de lo que dijo de Mediaset. La trama concluye en un nuevo intento de regresar a Telecinco. De todas las que se han inventado en estos últimos años, esta ha sido, posiblemente la más burda.

La espiral les ha llevado a convertir cada regreso de los defenestrados en un guión burdo y cada vez menos verosímil. En principio, que esta señorita despotricase contra todo el mundo no debería haber sido motivo de atención. Si lo fue es porque, precisamente, todo estaba preparado.

«Desaparecí porque estaba saturada y la iba a pagar con vosotros. Después de mucho analizando la he terminado cagando igualmente. A veces necesitas parar para asimilar lo que ha pasado y superar el dolor. Se me machaca mucho más que a otros personajes, se me ninguneaba» comentaba la interesada.

«A señoritos que no tienen don de palabra, menos que yo, se les da la calidad de comunicar, y a mí se me reduce a payaso. Yo solo no valgo para espectáculo, tengo estudios, don de palabra, no entiendo que se me reduzca a un payaso. Lo analizo y me doy cuenta del ninguno hacia mí y el darle alas a otras personas» añadía.

«Siempre dicen que tengo un problema, pero yo tengo la conciencia tranquila. A los que insinúan que tengo malos hábitos, vamos a hacernos una prueba y a ver quién sale negativa y quien positiva. Siento rechazo pero también me encanta la tele. Es una gran duda en mi cabeza. Es un sentimiento de amor/odio con la tele. He crecido y aprendido mucho, pero digo ‘a ver si me vetan y esa puerta se cierra para siempre’, porque yo no soy capaz de cerrarla» sentenciaba.

