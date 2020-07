Yola Berrocal confirma su beso con Cristian Suescun en ‘La Casa Fuerte’: «Nos besamos con lengua»

Yola Berrocal y Cristian Suescun no paran de estrechar su relación en ‘La Casa Fuerte’ entre confidencias, masajes e incluso consejos sexuales, y es que poco a poco esa tensión que existe entre ellos ha conseguido despertar la atención de sus compañeros, quiénes creen que ha habido algo más. Pese a que eso es que un tiene novia fuera de la casa, los concursantes han dicho en más de una ocasión que ha aparecido con los labios cubiertos de rosa, insinuando que se ha besado con Yola Berrocal.

Yola Berrocal muy feliz hablando de Cristian Suescun/ Foto: telecinco.es

Ha sido en la gala cuando en un principio ambos lo ha negado, pero según iba pasando el tiempo las versiones han cambiado. La primera que ha abierto la boca ha sido Leticia Sabater, que ha dicho que tenía que contar algo importante, añadiendo: «Se han dado un beso con lengua».

Y remontándose buenos días atrás ha salido a la luz el que pudo ser el detonante. Debido a las tensiones que se viven en la casa, Yola Berrocal se ofreció para darle un masaje a Cristian Suescun y él encantado lo aceptó. Pronto los dos han dicho: «No ha habido sexo», pero durante dicho masaje paso algo más. Yo tengo mi novia y ella lo sabe. Ahí se queda, en una buena amistad», ha añadido él para zanjar el asunto, aunque no ha habido resultado.

Yola Berrocal y Cristian Suescun abrazándose/ Foto: telecinco.es

Como la cosa seguido poniéndose tensa, Yola Berrocal no ha podido más sincerarse y ha contado lo que realmente pasó: «Le empecé a dar el masaje. Le comí la oreja, tenía la carita así y nos besamos con lengua». Y el revuelo ha seguido porque le han preguntado si él estaba excitable: «Cuando das un masaje se sienten energías, yo sentí muchas. Estaba contento».

«Quiero mucho a mi novia»

En vista de que la cosa no se quedó ahí, Berrocal, que pese a que parecía que no quería contarlo, ha seguido tras la insistencia de Letizia Sabater: «Nos besamos con lengua, podría haber pasado algo muy grande, pero aramos, aunque me tocó», y con esa frase ha dejado claro que entre ellos hay mucho más. Como no quería contar qué le había tocado, Sonsoles Ónega, le ha dicho que había imágenes y que sabían que le había tocado ‘el peluche’. Entre las risas de todos, en su defensa Suescun solo ha sido capaz de decir: «Son cosas que pasan. Quiero decir que quiero mucho a mi novia».