Yola Berrocal desvela que Cristian Suescun tonteó con ella y él se defiende: «Alguien se hizo pasar por mí»

‘La casa fuerte’ está que arde y son muchas las informaciones que ya están empezando a surgir dentro del concurso. De hecho, ha sido la propia Maite Galdeano la que ha revelado algo sobre su hijo Cristian Suescun que le podría dejar en mal lugar frente a su novia, quien le está esperando fuera y con la que parecía estar encantado. La concursante ha hecho gala de su espontaneidad y ha desvelado algo que no ha hecho gracia a su hijo.

La de Pamplona comentaba que su hijo, antes de entrar, había comentado que Yola Berrocal era la que le parecía más guapa de todas las que entraban a la casa y, además, habría dicho que quiere mucho a su novia pero que no está enamorado. Está claro que la situación puede ponerse muy complicada para Cristian que ya ha tenido que dar explicaciones.

Cristian, sorprendido por lo que se está diciendo | Foto: telecinco.es

Durante la tercera gala de ‘La casa fuerte’, Yola Berrocal descubría que Cristian la había llamado gremlin, algo que no le hizo ninguna gracia: «En ese momento estaba muy enfadado y Yola es una mujer muy maja», se excusaba el joven. «No tienes que llamar gremlin a nadie, me has decepcionado un montón y no me vuelvas a hablar. Es una forma de descalificarme. Luego eres súper simpático, te hago el masaje…».

Los mensajes de la discordia

Sin embargo, a medida que el enfado de Yola Berrocal crecía, salió a la luz algo que se desconocía hasta el momento: Cristian había enviado mensajes a la concursante antes de ‘La casa fuerte’ vía Instagram. «Autorizo a mi hermano Héctor para que enseñe los mensajes que me enviaba Cristian», decía Yola claramente. Por su parte, Cristian lo negaba todo ante las risas de sus compañeros: «Para nada, alguien se ha hecho pasar por mí».

Yola, muy molesta con Cristian | Foto: telecinco.es

Yola ha relatado todo lo que le escribió en varias ocasiones: «Yo puse un vídeo en mis stories y él me puso un fuego y como no le contesté al cabo del tiempo me puso otro fuego. Luego me puso otro mensaje de ‘qué guapa estás’. Luego le puse yo otro que estaba él en un debate y le dije ‘qué coherente estás». Cristian, con cara de circunstancias, solo lo negaba: «Yo no estoy al tanto de esto. Muchas veces hackean cuentas».