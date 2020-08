Yola Berrocal se somete al polígrafo para confirmar que no cobró por las fotos con Joaquín Prat

Yola Berrocal y Leticia Sabater se convirtieron en las flamentes ganadoras de ‘La casa fuerte’, el reality del verano que ha dado mucho que hablar. La pareja de concursantes se mostraron encantadas con la victoria y, concretamente Yola, tenía ‘mucha plancha’ a su salida de la casa. Uno de los temas que más interesaba era lo sucedido con Joaquín Prat hacía 12 años, tiempo que llevaban sin hablarse.

Hace muchos años, Yola Berrocal y Joaquín Prat quedaron para conocerse y un fotógrafo les hizo fotos pilladas pero resultó que la artista había dado permiso a ese fotógrafo para que les hiciera la sesión. Pues bien, a pesar de esto y de llevar 12 años sin hablarse, el presentador ha defendido a la concursante porque su trabajo en el reality ha sido excelente. A la salida de Yola Berrocal de ‘La casa fuerte’ había una conversación pendiente y así sucedió en ‘El programa del verano’.

Yola Berrocal sometiéndose al polígrafo | Foto: telecinco.es

Ambos dejaron las cosas claras y la concursante reveló que sí fue ella la que llamó al fotógrafo pero que nunca cobró nada por la sesión. Joaquín Prat la perdonó y se terminó este drama. Sin embargo, la duda sobrevolaba sobre Yola Berrocal y se ha sometido a un polígrafo en ‘Sálvame’ para dejar claro lo sucedido. Una de las primeras preguntas ya ha dejado en mal lugar a la entrevistada ya que era ‘¿has hecho encerronas a otros famosos?’, ella respondía que no y mentía. «Yo a Joaquín le dije que no había llamado a nadie desde hace 20 años, estamos hablando del siglo pasado. Encerronas a otros famosos no. Solo el caso Apeles que no puedo hablar».

No cobró por las fotos

Otra de las preguntas más esperadas era la de si había cobrado por las fotos que se hizo con Joaquín Prat, ya que ella lo negó en rotundo pero el presentador aseguró que le habían dicho que sí había cobrado. Finalmente decía que no había cobrado y decía la verdad: «No sé por qué lo hice, no lo hice por dinero, no lo hice por visibilidad. Lo he estado pensando en mi casa y digo ¿por qué lo he hecho? A lo mejor me dejé llevar y ya está pero es algo que me arrepiento toda la vida. Pido perdón de nuevo, que lo siento un montón».

Yola Berrocal en el poli | Foto: telecinco.es

Además, había otra pregunta que Yola Berrocal ha decidido vetar y que, ante la insistencia de todos porque la dijera, ha llegado incluso a llorar porque no quería que saliera. Finalmente, mientras Carlota Corredera sostenía el sobre, Rafa Mora se lo arrebataba y la leía: «¿Alguna vez han pagado para disfrutar de una velada contigo?». Yola Berrocal decía al respecto: «La he vetado porque no tiene nada que ver conmigo».