Yola Berrocal termina una discusión con Oriana Marzoli enseñando las tetas en ‘La casa fuerte’

‘La casa fuerte’ está que arde y los concursantes no dejan de enzarzarse en discusiones con alguna palabra más alta que otra. Lo cierto es que Oriana Marzoli se ha convertido en la reina de las broncas del concurso, ya que se le ha podido ver muy alterada con Iván González, con Fani y ahora con Yola Berrocal, aunque con otra concursante por medio que ha propiciado dicha discusión.

Los concursantes se encontraban en el jardín disfrutando de una jornada al sol tomando refrescos y cuando Oriana acudió dentro de la casa de los residentes para coger una botella de refresco de naranja Fani se dio cuenta y se lo comentó a Yola. Al parecer, solo quedaba una botella de dicho refresco por lo que habría que frenar un poquito para evitar que se acabara. Fue Yola la que acudió a decírselo a Oriana y esto hizo que estallara la guerra, aunque con mucho humor.

Oriana discutiendo con Yola | Foto: telecinco.es

Fani lo hablaba dentro de la casa pero sin alterarse y Oriana llegaba y decía: «¿Por qué no me lo dices? Lo dices cuando me piro. Mandas a Yola«. La concursante solamente decía lo del refresco, sin meterse con Oriana más allá del mismo pero terminó en discusión a tres en un primer momento. Yola sacaba la cara por Fani y no dudaba en acercarse a decírselo a Oriana que le respondía bastante mal: «Siempre estás metida donde no te llaman», a lo que Yola decía: «Tú siempre te metes».

Adiós bikini

La discusión continuó pero con Yola Berrocal sacando su humor más divertido. La concursante se propuso recrear el momento para que Oriana viera que no habían dicho nada con mala intención pero lo único que decía era que estaba siendo ridícula y añadía: «En todos los ‘embolaos’ tienes que estar aunque no te enteres de nada».

Yola enseña el pecho para zanjar la discusión | Foto: telecinco.es

Yola Berrocal comentaba en unos totales algo a favor de Oriana: «Yo he intentado ver lo bueno que tiene Oriana, porque tiene cosas buenas, pero la actitud que ha tenido conmigo al final es que me la pela». Sin embargo, volviendo a la discusión, la extronista le espetaba: «Tápate los pezones anda». No hizo falta decir nada más para que Yola se bajara la parte de arriba del bikini sin ningún tipo de vergüenza y ante los aplausos de todos sus compañeros.