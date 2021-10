Yotuel Romero y Beatriz luengo plantan cara a J Balvin por los Grammy

Esta semana se ha hecho pública la lista de los nominados a los Grammy Latinos y J Balvin, a pesar de estar nominado, ha desatado una tremenda batalla entre músicos al llamar al boicot a los premios. Estar nominado a mejor canción del año y mejor canción urbana parece no ser suficiente para el artista, que tuiteó el siguiente mensaje tras conocerse las nominaciones. «Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto. PD: Estoy nominado, para que no vengan con que estoy dolido. Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento». Unos tuits que ya han desaparecido pero que han desatado las reacciones de Yotuel Romero, Beatriz Luengo y René Perez.

Las palabras del músico no han sentado nada bien a otros artistas urbanos, y Beatriz Luengo fue la primera en alzar la voz contra él. Bea y su pareja, el también compositor Yotuel Romero, están nominados por Patria y Vida, la canción que lleva meses arrasando alrededor del mundo y que se ha convertido en todo un himno para los miles de cubanos que se han atrevido a alzar sus voces contra el régimen en el que viven. La española compartió en su Instagram las imágenes en las que aparecía ella entregando a Balvin su primer Grammy Latino y le recordaba que “no vale respetar cuando uno está contento e irrespetar cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Tampoco vale incitar a que todo el mundo le dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que, como tú, merecen una oportunidad». El post de la cantante estaba teniendo una gran repercusión, pero ella ha decidido borrarlo de su perfil. Un gesto que posiblemente tenga que ver con la llamada que Balvin ha hecho a Yotuel.

Romero también ha dedicado unas palabras a su compañero de profesión, que ha compartido en Instagram tras tener una llamada con Balvin en la que parece que han llegado a entenderse. Yotuel ha recordado a sus seguidores el trasfondo de la canción por la que él, su mujer y el resto de autores están nominados y, por lo que comenta, parece que José (nombre real de J Balvin) también ha comprendido la importancia que esta nominación tiene para todos ellos.

Residente es otro de los artistas que no dudó en contestar al colombiano con mucha contundencia. «Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?, comenzaba el que fuera líder de Calle 13, recordando que este año los premios serán un homenaje a Rubén Blades. «Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente «.

René no podía ocultar su enfado con Balvin, y no dudó en echarle en cara que el boicot llega en un año en el que tiene pocas nominaciones, y no el pasado cuando superó las 10. «Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot».