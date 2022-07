Yulen abandona la isla y Anabel cierra su historia con Omar Sánchez

Yulen Pereira fue ayer expulsado justo antes de la reunificación de Marta Peñate con el resto de concursantes.

Yulen Pereira fue ayer expulsado justo antes de la reunificación de Marta Peñate con el resto de concursantes. La canaria lleva semanas demostrando que es toda una superviviente y se lo puede poner bastante complicado a sus competidores.

Lo de Yulen fue, una vez más, la confirmación de que las normas están para saltárselas. Permitió la organización que se despidiera de Anabel y con la pasión que le caracteriza se limitó a cumplir su papel.

Ella sigue lanzándose al vacío e incluso se atrevió a comentar lo siguiente. «La cosa ha salido así. A mi no me gusta hacer daño a nadie. Yo entré aquí como entré, tampoco tengo que estar justificándome de nada».

«Sí que cambiaría cosas, pero mis sentimientos hacia Yulen iban a estar seguros porque mira lo que me ha pasado, estoy ahora mismo muy pillada. No voy a hablar de este tema. Voy a respetar a la persona con la que he estado cuatro años. No me puede dar pena una persona a la que he querido». Menos mal que la va a respetar.

Indicó que sería «cínico» llamar a Omar. Yulen despertó del coma e indicó que «a mí no me haría gracia». En fin, cuestión de semanas que cante la gallina a base de bien y que todo esto se convierta en un montaje de tercera. Mientras quede leche en la teta de la vaca habrá que ordeñarla. Lo malo es que hay cosas que no hay manera de tragarse y que ambos saldrán más que perjudicados de semejante actitud. Al tiempo.

Parejas Televisión #anabel pantoja #Yulen Pereira