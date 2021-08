Yurena con ganas de hacer un dueto con Lady Gaga, Britney Spears y Madonna, ¿Aceptarán?

El posible despegue internacional de Yurena de la mano de una diva del pop

>«Yo soy muy fanática de la música de los años 80. Me encantan Britney Spears, Lady Gaga o Madonna, me encantaría hacer un dueto, pero una a una, no todas a la vez en un escenario». Esto ha confesado la cantante española. Y es que Yurena tiene claro que ella también es una diva del pop, pues como ha dejado claro ella elegiría como saldrían al escenario de una en una. ¿Será que si salen todas de golpe eclipsarían la actuación de la que se apodaba como Ambar?

